Incredibil ce efecte are! Descopera puterea uluitoare a lui MULTUMESC!

Cercetatorii Adam M. Grant si Francesco Gino au studiat impactul pe care il are un “Multumesc!” sincer rostit la locul de munca. Au descoperit, astfel, o crestere cu peste 50% a situatiilor de ajutor intre colegi, dupa ce fiecare dintre ei si-a aratat aprecierea cu alta ocazie.Intr-un alt experiement, directorul unei organizatii a multumit personal fiecarui angajat pentru contributia pe care o are in companie. Rezultatul? In saptamana urmatoare, vanzarile companiei au crescut cu 50%. Universitatea din Georgia a realizat un sondaj de opinie ce a adus la suprafata un alt aspect al puterii lui “Multumesc!”. In familiile in care sotii isi arata recunostinta fata de eforturile depuse de celalalt, partenerii s-au aratat mai devotati unul celuilalt, le-a crescut stima de sine si s-au declarat mai fericiti in casnicie.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.