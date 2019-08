Intamplare adevarata: Cand Dumnezeu ne lasa semne in cale

Citesc pe un site despre un nou seminar de Noua Medicina Germanica al dr Crina Veres ce are loc la Bucuresti in aceasta primavara si imi reamintesc despre acei oameni vindecati total prin filozofia acestei abordari medicale, oameni carora medicina alopata nu le mai dadea vreo sansa si care au venit si au povestit despre vindecarea lor, considerata de medici revenirea dintre morti, in fata unei sali arhipline. Ma bucur ca primesc noi dovezi ca vindecarea alternativa capata teren din ce in ce mai mare, atat printre practicanti cat si printre pacienti. Mereu mi-am dorit sa vad asemenea dovezi si deci ca se poate.Pana la urma, oamenii cred mai mult atunci cand au dovezi palpabile in fata ochilor.Si atunci, cer si eu noi povesti reale ca este asa, ca puterea omului, credinta lui, in directa legatura cu divinitatea, ii aduce binele chiar si atunci cand cei din jur, fie ei medici sau nu, nu mai cred in ei.Lansez in Univers aceasta intentie si o las sa zboare, ca papadia suflata de un copil jucaus si curios. Cine stie daca cineva undeva o aude sau daca se va intoarce spre mine in vreo forma… Incantata de rezultatele benefice ale aromaterapiei in vietile oamenilor, ma duc sa cumpar un ulei esential de iasomie, unul de lemn de trandafir si altul de lavanda, toate cu rol profilactic de sanatate. Este o intreaga stiinta in jurul obtinerii unui ulei esential autentic cu rol vindecator si puternic purificator pentru corpul energetic. Nu orice ulei esential ce se vinde pe piata face bine la sanatate, din contra. Multe pot da dureri de cap si efecte adverse pentru ca nu s-a mentinut intreaga molecula a plantei in procesul de fabricatie, pentru ca ea sa actioneze vie si sa faca bine.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.