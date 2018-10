Intrebari pentru alegerea fotografului de nunta

Sa presupunem ca, in prealabil, ai rasfoit portofolii, ai cercetat cu atentie site-uri de prezentare si ai admirat galeriile foto ale prietenilor tai, luand apoi decizia de angaja un anumit. Urmatorul pas este, in mod logic, acela de a te asigura ca este liber in datele alese de tine si a-ti bate in cuie programarea.Urmeaza insa cativa pasi premergatori evenimentului, foarte importanti pentru un rezultat pe masura asteptarilor tale. Si daca ti-ai format deja o idee despre cum sa arate albumul tau de nunta, un prim pas este acela de a discuta cu fotograful despre stilul ales de tine si despre cat de confortabil se simte el cu ideile tale. Nu ezita sa fii sincera si sa ii expui așteptările, dar fii deschisa si la sugestiile si sfaturile lui, la o adica, el este profesionistul.Intreaba-l apoi daca a mai fotografiat vreun eveniment in locatia aleasa de voi, atat la biserica cat si la petrecere. E de preferat ca fotograful sa viziteze salile in avans pentru a se familiariza cu modul in care cade lumina naturala, cu organizarea salii etc. Cu toate ca mediul in sine nu influenteaza calitatea muncii unui fotograf bun, micile detalii fac diferenta intre o fotografie de calitate si una exceptionala.Discutati apoi despre pret: cand si daca se ofera un avans, ce anume include pretul final, daca veti beneficia de negative, cate ore va fi prezent la eveniment. Intreaba-l inca de la inceput daca albumul intra in pret, daca va ajuta el sa faceti selectia celor mai reusite fotografii, la cat timp dupa eveniment va livra albumul, daca fotografiile voastre vor fi expuse online, daca voi aveti dreptul de autor asupra lor, daca obisnuieste sa retuseze sau sa corecteze fotografiile. Vei evita astfel orice supriza neplacuta survenita ulterior, cauzata din lipsa comunicarii.Intreaba-l daca lucreaza singur sau cu asistenti, cati membrii are echipa lui si discuta despre un dress code minim pe care sa il respecte, astfel incat sa nu faca nota discordanta cu ceilalti invitati.Si pentru ca, uneori, viata ne ia pe toti pe nepregatite, stabiliti impreuna un plan pentru nefericita eventualitate in care nu-si poate onora angajamentul la data stabilita sau in cazul in care nunta e amanata/anulata. Mai bine stii ca ai un plan de rezerva decat sa fii luat pe nepregatite.Fa o lista cu aspectele prezentate mai sus, stabileste toate detaliile in avans si poti fi sigur ca te vei bucura toata viata de un rezultat care, inainte de toate, trebuie sa fie pe masura asteptarilor tale.