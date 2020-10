Jucatoare faimoase de poker care pot fi o inspiratie pentru orice femeie

Unii ar spune ca este greu sa fii femeie in lumea barbatilor, dar sunt o multime de reprezentante ale sexului frumos care au luat aceasta sintagma ca pe o provocare si au demonstrat ca se pot descurca cel putin la fel de bine. Lumea jocurilor de noroc este un exemplu la fel de bun ca oricare altul in acest sens: multe femei au devenit cunoscute, iar cariera lor poate inspira pe oricine.Pokerul este o lume care evolueaza in permanenta, iar capacitatea femeilor de a se adapta, de a fi atente la toate detaliile le poate ajuta sa devina jucatoare de temut. Cele pasionate de jocuri de noroc trebuie sa stie si ca este nevoie de studiu permanent, dar si de investitii in cariera. Asta au facut toate femeile care au gasit succesul in aceasta zona considerata de multi neconventionala, iar daca va inspira ceea ce au reusit ele, va puteti incepe aventura cu. In timp, cu experienta si banii castigati, puteti face trecerea catre cazinouri online, cu jocuri mult mai complexe, dar si cu mize mai importante.Pokerul este un joc al abilitatilor, dincolo de renumele sau de joc de noroc. Ai nevoie de antrenament, de capacitate de analiza, de aptitudini de a "citi" adversarii, iar abia apoi intervine norocul, spun jucatorii profesionisti.Iata primele cinci femei din lume care au obtinut castiguri importante din poker:Probabil nu exista voce, masculina sau feminina, care sa conteste dominatia sa in lumea femeilor care au devenit faimoase jucand poker. Cel mai important castig al sau la un turneu a fost de 1,8 milioane de dolari (North American Poker Tour). Retrasa din circuitul profesionist, dupa o cariera de 12 ani, Vanessa Selbst va fi foarte greu de egalat de o alta femeie, insa nu se stie niciodata, nu?A intrat in circuitul mondial in 1997 si a fost o obisnuita a World Series of Poker timp de doua decenii. Cel mai mare castig al sau a fost de un milion de dolari, la Party Poker Million, in 2002.Este singura femeie care a castigat NBC National Heads-Up Poker Championship, in 2010, cand a plecat acasa cu 500.000 de dolari. Cel mai important castig al carierei a fost, insa, cel de 2 milioane de dolari de la WSOP Tournament of Champions, in 2004, cand a iesit invingatoare in fata unor barbati celebri din lumea pokerului, printre care se numara si fratele ei, Howard Lederer.Norvegianca avea deja experienta in pokerul online in 2007, cand, desi era doar o adolescenta, a castigat prima editie a World Series of Poker Europe, plecand acasa cu peste 2 milioane de dolari. In anii urmatori a demonstrat ca nu a fost doar o victorie accidentala si si-a consolidat pozitia printre jucatorii profesionisti de poker. Dupa 2013 a luat o pauza de cativa ani, pentru ca in 2017 sa revina in forta in circuit.Supranumita "Iron Maiden", "Fecioara de fier" - in traducere, Liv a devenit cunoscuta dupa un reality show despre poker, inainte de a debuta in circuit cu o victorie uriasa, de aproape 1,7 milioane de dolari, la EPT Sanremo, in 2010. Desi acesta ramane marele succes al carierei sale, britanica a continuat sa aiba evolutii remarcabile la turnee importante, inclusiv in cele de World Series de la Las Vegas sau Cannes.Pokerul este vazut de unii doar ca, insa, dincolo de toate este un joc de strategie, un sport al mintii si al abilitatilor si chiar un mod foarte bun de a-ti castiga traiul gratie unui hobby. Luciana Manolea este cea mai cunoscuta romanca dintre cele care au avut curajul sa intre in aceasta lume dominata pana nu de mult de barbati., unde a facut peste 3 milioane de dolari; au urmat turnee live in Europa si in prezent Luciana Manolea se ocupa si cu impartasirea experientei proprii, in regim online, catre cei care isi doresc sa invete sa isi castige traiul din poker.