Locul ideal pentru liniste si relaxare in timpul pandemiei

“The Pines” a fost o alegere cat se poate de naturala, deoarece oriunde privesti, esti inconjurat de pini. Ei au fost cu mult inaintea noastra aici, au stapanit locul si l-auimpregnat cu mirosul lor delicat. Ne plac acesti copaci si postura lor dramatica, neclintita.Astfel, avem privilegiul ca “ The Pines ” sa fie intr-un loc minunat, de poveste, foarte aproape de padure si la o distanta foarte mica de centrul Brasovului. Ne-au placut intotdeauna locurile retrase, cu priveliste frumoasa, care inca mai au secrete ce urmeaza sa fie descoperite de calatori.Conceptul de proprietate ”boutique” a aparut prima data prin anii ‘80 in orasele mariale lumii, precum Londra sau New York, atunci cand antreprenorii au dorit sa propuna altceva fata de ceea ce ofereau lanturile hoteliere standard, cu camerele decorate in aceeasi maniera. La The Pines, ne intampinam fiecare client cu mare bucurie si incercam sa ii facem pe toti oaspetii sa se simta ca acasa, oferindu-le o experienta total diferita fatade cea pe care o au de obicei intr-un hotel mare. Facem prajituri in casa, avem cafea buna si suntem tot timpul la dispozitia oaspetilor nostri. Fara sa ne laudam, putem spune ca reusim sa oferim celor ce ne viziteaza o experienta frumoasa, deoarece avem foarte multi clienti fideli.Vila noastra se remarca prin mai multe elemente, iar acest lucru nu-l spunem noi, ci oaspetii care ne-au trecut pragul de-a lungul anilor.alese cu mare grija de arhitecta Sorana Buzinschi sunt combinate cu maiestrie, creand o poveste care iti ofera acel sentiment de inimitate si de “atat de aproape de padurea cu pini iti ofera prilejul de a visa si de a te reconectare cu natura, fara a te deconecta prea mult de la oras. Mai mult, la The Pines putem spune casunt cei care fac diferenta oferind plusvaloare locatiei.“The Pines” ofera atat, avand doar 6 unitati de cazare, cat si ocazia de a socializa in livingul cu o, spre Cetatea Brasovului sau Tampa. Cele doua apartamente de doua camere ofera tot confortul pentru o familie sau grup de prieteni, la care se adauga privelistea spre padurea de pini sau spre orasul vechi. Una dintre camere dispune si de canapea, iar celelalte 3 sunt doar cu pat dublu, cu optiunea de a putea pune pat suplimentar la cerere. Organizam si petreceri private, restranse, cu muzica buna si foc de tabara.Vila din Vama Veche dispune de opt unitati de cazare, din care doua apartamente de doua camere si sase camera duble, cu pat dublu si canapea extensibila. Si aici am incercat sa gasim un loc retras, dar aproape de mare, ce ofera liniste seara si perspectiva unui apus de neuitat. Si pentru ca ne plac experientele, am lansat conceptul, unde oaspetii nostri au ocazia sa traiasca maximum de confort intr-un spatiu de cazare mai atipic. Va lasam sa il descoperiti si voi.Pentru mai multe poze si detalii puteti accesa site-ul nostru www.thepines.ro , care in perioada aceasta trece printr-un “”, la finalul careia speram ca va arata exact asa cum ne dorim.Ambele vile se pot inchiria integral pentru diverse evenimente mai restranse, atatprivate, cat si corporate. Locatia de la Brasov are o capacitate de 16 persoane, la 2 persoane in camera si 4 persoane in apartament, respectiv de pana la 21 persoane, daca se utilizeaza si celelalte paturi si canapele. Vila de la Vama Veche are o capacitate de 20 persoane la 2 persoane in camera si 4 persoane in apartament, respectiv de pana la 32 persoane, daca se utilizeaza si canapelele din camere.Profilul vizitatoruluieste calatorul care nu doreste doar un loc de cazare, ci care este in cautarea unei experiente unice. Este calatorul care apreciaza compania unor oameni frumosi, intr-un cadru cat se poate de confortabil, intim, cu privelisti naucitoare.Deocamdata la The Pines Brasov oferim doar micul dejun, insa pentru evenimente speciale putem oferi o experienta culinara personalizata. La The Pines Vama Veche ne lasam pe mana chef-ului nostru, care a conceput un meniu sanatos si variat, pestele si scoicile fiind favoritele clientilor nostri. Nu putem sa nu mentionam desertul, in fiecare zi aducand ceva nou.Chiar daca vila din Brasov este situata langa padurea cu pini, accesul este facil atat catre Centrul Vechi (situat 15 min de mers pe jos), cat si catre Poiana Brasov. Noi mereu ii incurajam pe clienti sa descopere Regatul Pinilor ca un bonus, pe langa deja popularele destinatii, precum Biserica Neagra, bastionul Tesatorilor, strada Sforii, etc. Vama Veche este un sat atipic, cu un farmec aparte. Pentru clientii care doresc sa descopere Vama altfel, le punem la dispozitie biciclete de inchiriat, pentru a se putea deplasa usor pe strazi si, de asemenea, le mai recomandam sa viziteze plajele virgine din Bulgaria, care sunt la circa 10-20 minute de mers cu masina.Ambele locatii sunt. Punem la dispozitia clientilor patuturi siscaune de bebelusi, iar micul dejun este atat de bogat si variat, incat si cei mici au ce alege de pe masa.Da, ne adresam si companiilor. Am organizat deja cateva teambuildinguri sauintalniri mai restranse pentru companii.Locurile de parcare sunt la strada, dar locatiile aflandu-se in zone linistite si retrase, nu au existat niciun fel de probleme pana in momentul de fata privind locurile de parcare.Spatiile comune se dezinfecteaza periodic, ii rugam pe clienti sa pastreze distanta, atat fata de personal, cat si fata de ceilalti oaspeti, se poarta masca mereu, s-au pus dispozitive cu dezinfectant in toate locurile ”cheie”, cum ar fi la intrare si la receptie, camerele se aerisesc mereu si se dezinfecteaza dupa fiecare client in parte. Mai mult, micul- dejun se serveste pe intervale orare, pentru a se evita aglomeratia, iar cei care doresc, pot servi masa in camera.Nu exista un timp standard, dar cu cat se face rezervarea mai din timp, cu atat cresc sansele de a gasi o camera sau apartament in perioada dorita. De exemplu, pentru Vama Veche preluam rezervari pentru noul sezon estival inca din luna ianuarie., ne ocupam noi de tot.