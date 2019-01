Lumanarea de botez in trend - descopera ce stiluri sunt la mare cautare anul acesta

Au trecut vremurile cand mai putin insemna mai bine. Cand vine vorba de momentele unui nou nascut si modul in care ii sunt create acestuia cadrele primelor sale evenimente din viata, totul este la superlativ. Botezul, un moment de incarcatura emotionala si religioasa, are la baza o traditie. Insa se completeaza perfect in note de stil, cu vestimentatie de clasa si accesorii care mai de care mai elegante.Lumanarea, un simbol al crestinarii, este nelipsita din arsenalul nasilor, pregatit pentru a boteza copilul. Intocmai pentru ca importanta sa este una recunoscuta, aceasta va juca un rol important din punct de vedere al prestantei nasilor si al modului in care acestia ii incanta pe parinti cu activitatea si actiunea lor la botez.Desigur ca exista si cand vine vorba deo lume a trendurilor, culorilor si designului ravnit. Anul acesta clar nu se poarta simplitatea. Sunt preferate stilurile elegante, notele colorate si cat mai multa creativitate. Couture Bebe identifica astfel de preferinte ca fiind provocari stilistice, de a crea de fiecare data un altfel de ornament. Specialisti in crearea de tinute, trusouri, lumanari de botez, Couture Bebe a ridicat stacheta, prezentand moda pentru botezuri, la rang de lux.Lumanarile sunt inca preferate in functie de sexul copilului si de tematica evenimentului. Va conta insa mai putin clasicul stereotip, de albastru pentru baieti si roz in cazul fetitelor. Iata cu ce poti impresiona la un botez in 2019:Albinute, buburuze sau iepurasi pot lua oricand locul de frunte in aranjamentul unei lumanari. Combinate cu tulle bufant, cu dantela de ce nu, figurinele amintesc de desene animate si lumea copilariei. Atentie insa la combinatii, nu veti dori sa optati pentru o figurina mare, daca aceasta se combina si cu alte stiluri de ornare.Un stil ce a ramas in preferinte si in acest an se refera la lumanarea cu print, cu numele bebelusului si data botezului. Dimensiunea, fontul si culoarea acestui text se vor alege astfel incat sa fie armonios prezentate alaturi si de alte decoratiuni. Nu este insa exclus nici stilul lumanarilor printate cu fotografia bebelusului, o amintire unica desigur.Ce trebuie sa stii cand vine vorba de o astfel de alegere se refera la tipul de lumanare. Cele personalizate sunt de regula mai groase. In caz contrar, vei putea opta pentru broderii pentru a personaliza designul. Acestea sunt cu atat mai sofisticate si interesante. Din pretuire pentru tot ce inseamna identitatea noastra culturala, motivele traditionale sunt preferate ca parte din decorul lumanarilor de botez. Cu atat mai mult sunt ideale cand evenimentul are si o tematica pe masura. Creativitatea joaca un rol important si de aceasta data, intrucat se pot combina elemente diverse – poate fi vorba de printul specific stergarelor dintr-o zona anume, spice de grau, un clop, de ce nu chiar tricolorul. Culori vii sunt baza acestui tip de design.Pentru iubitorii de clasic nu se poate spune ca acesta a iesit din trenduri. Asadar tulle-ul care imbraca o lumanare poate fi uneori tot ceea ce iti doresti. Acesta poate avea straturi bogate si culori dintre cele mai variate, asortat cu flori sau papion, pentru a fi desigur cat mai edificator.Couture Bebe lanseaza provocarea de a alege ce elemente sa se asorteze lumanarii dorite. Realizezi pe comanda orice model preferat.