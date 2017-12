MagicOrchestra, un proiect complet si inovativ a carei performanta artistica nu poate fi negata

MagicOrchestra este un proiect atractiv care se adreseaza tuturor celor care doresc sa organizeze o petrecere, indiferent de natura acesteia (nunta, botez, aniversarea s.a.m.d), cu toate serviciile necesare unui astfel de eveniment. Altfel spus, cu MagicOrchestra se pot organiza evenimente de la A la Z, fara a mai cauta furnizori care sa asigure alte servicii.Pentru unsau daca suneti in cautarea uneiMagicOrchestra este solutia perfectaAceasta pune la dispozitia clientilor sai muzica de cea mai buna calitate, indiferent de genul muzical preferat. Stefania Sirin Narenji, Silviu Biris, Raluca Dragoi, Roxana Sava, Aurelia Radu, Nicu Boieru, Bianca Sumanariu, Paula Lincan, Mioara Lincan, Petrica Andrei, George Udila, Gina Lincan si Gabriela Vladu sunt doar cateva dintre vocile care ii pot incanta pe organizatorii evenimentului (miri, parinti etc) si pe invitati deopotriva. Mai mult, compania asigura DJ si sonorizare de calitate, dar si programe muzicale speciale, precum muzica greceasca sau/si cvartet. Asadar, MagicOrchestra si interpretii cu care colaboreaza acopera un repertoriu muzical diversificat: de la caffe-concert si muzica clasica, la muzica populara si de petrecere, si pana la cele mai recente hituri din muzica internationala.De asemenea, MagicOrchestra include in serviciile sale “aranjamente florale si decoratiuni” la preturi accesibile si cu o calitate foarte buna. De astfel, trei locatii partenere ale companiei intregesc oferta completa adresata tuturor celor care doresc sa isi organizeze nunta, un botez, aniversarea sau alte petreceri. In aceste locatii se pot instala scene si echipament pentru lumini intr-o gama variata care sa creeze o atmosfera unica.Mai mult, intre alte servicii incluse in oferta companiei, fac parte cele de video si foto. Nimic nu poate asigura pastrarea amintirilor pentru o viata, asa cum o fac fotografiile si filmarile. Emotia, bucuria si unicitatea momentelor speciale sunt surprinse de profesionistii MagicOrchestra intr-un mod exceptional, iar rezultatul este minunat si pentru o viata. De astfel, serviciile MagicOrchestra sunt realizate cu ajutorul echipamentelor de ultima generatie, in acest sens, ultima tendinta in materie de cabine foto, Oglinda Magica, este un exemplu.Mirii opteaza de cele mai multe ori pentru o limuzina, cand vine vorba despre deplasarile inerente care au loc pana la momentul petrecerii – de acasa la biserica, de la biserica la locatia unde se realizeaza petrecerea etc. Compania pune la dispozitia celor care doresc limuzine de lux pentru eveniment.Un eveniment perfect organizat nu ar fi complet fara dansatori care sa anime atmosfera. In plus, de la un botez nu ar trebui sa lipseasca ursitoarele. Toate aceste servicii sunt cu adevarat magice. Nu in ultimul rand, compania poate sa asigure Candy&Fruit Bar. Evenimentele organizate de MagicOrchestra pot fi prezentate de Roxana Vasniuc sau Laura Raducan.Pachetele promotionale pe care compania le ofera cresc accesibilitatea serviciilor prin faptul ca persoanele care le solicita pot beneficia de acestea si sa plateasca un pret mai mic decat daca le-ar solicita separat.este cartea de vizita in online a unei echipe cu adevarat magice. Compania poate fi contactata prin completarea unui formular online aflat pe site, prin e-mail (magicorchestraoficial@gmail.com) sau telefonic (40 721 585 088).