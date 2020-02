Masajul asiatic pentru cupluri- rasfatul suprem de Ziua Indragostitilor

Și pentru ca nici timpul nu mai tine cu noi, activitățile care ar trebui sa ne confere acea stare de bine, sunt din ce in ce mai putine. Cu toții visam la un program echilibrat și organizat, care sa ne ajute in bătălia cu stresul.Desigur stresul apare și in relația de cuplu. Specialiștii susțin ca cea mai simpla cale este sa ne stabilim un program in mod natural, fără norme și rigori. Identificând care e sursa problemelor putem identifica si sursa nelinistii putând apoi sa învățam cum sa ne simtim bine în fiecare zi.Una dintre cele mai bune metode de a scapa de stres și de a ne relaxa este masajul. Si pentru a putea petrece mai mult timp in doi, poți opta pentru masajul asiatic pentru cupluri.O experienţă relaxantă, într-o atmosferă intimă şi încântătoare, te așteaptă la BuddaSpa Studio . Aici vei găsi exact ceea ce ai nevoie pentru a-ți recupera echilibrul prin intermediul masajului de relaxare și tratamentelor asiatice.Masajul Pentru Cupluri este alegerea ideală pentru cei care doresc să îşi sărbătorească dragostea şi să îşi răsfete trupurile. Acesta este conceput ca un prilej ideal pentru a te simti bine si relaxa alaturi de partener tau, in timp ce va bucurati amandoi de ceea ce va place! Cu ajutorulterapeuţilor asiatici, veti putea experimenta orice tip de masaj doriti, plecand de la clasicul masaj de relaxare, pana la cel anticelulitic, pentru tonifiere, masaj deep tissue, cu saculeti aromatici sau chiar masaj cu ulei incalzit in lumanare!Dacă îți place sa experimentezi noi senzatii, poți opta pentru metoda tradiţională de masaj cu roci vulcanice, pentru a-ţi celebra corpul şi a-i restaura capacitatea de a se regenera prin intermediul somnului profund şi revigorant. Prin plasarea exactă a pietrelor de bazalt pe anumite zone din corp, această tehnică specială de masaj utilizează principiul transportării căldurii generate de pietre pentru a calma mintea şi muschii din organism. La finalul unei singure sedinte de masaj cu roci vulcanice, corpul tau se va simti ca dupa o intreaga saptamana de relaxare si odihna.Dacă vrei sa faci o “vizita in Filipine”, încearcă o terapie eficientă care îşi are rădăcinile în cultura tradiţională filipineaza. Masajul Hilot este realizat prin utilizarea unui ulei cald si frunze de banane, care odată aplicat va determina creşterea energiei corpului şi va îndepărta blocajele. „Hilot” este un cuvânt filipinez care descrie un „vindecător”, iar ceea ce diferenţiază acest masaj de alte tipologii este arta de a combina intuiţia cu tehnica. În timpul acestui masaj, terapeutul va „citi” limbajul codificat al blocajelor corpului, pe care le va „repara” alături de restabilirea echilibrului minte-corp.Indiferent pentru ce tip de masaj asiatic sau terapie optezi, trebuie sa îți propui ca, cel puțin o data pe luna, tu și jumătatea ta sa va oferiți un moment de răsfăț, pentru a putea trece cu bine peste toate provocarile vietii stresante de zi cu zi. Corpurile voastre va vor mulțimi cu siguranța. Și nu uita ca schimbarea sta in noi, iar un om sănătos și echilibrat este un om fericit! Buddha Spa Studio este o locație unică și plină de farmec, pe care o gasesti pe strada George Calinescu nr. 7, intr-o zona linistita a Bucurestiului. In acest loc se îmbină cu armonie tradiția reputatelor masaje asiatice cu atenția pentru detalii, cultura și profesionalismul unei echipe recomandate de propriile performante. Buddha SPA îți oferă cele mai variate tipuri de masaje clasice și cu specific asiatic realizate de experți asiatici autentici. Daca ti-am trezit curiozitatea, consulta meniul complet de masaje aici