Metode simple de a te destresa in 2020

Mare parte din acest an ni l-am petrecut acasă, din cauza epidemiei Covid-19, care a afectat întreaga lume. Accesul afară a fost limitat iar majoritatea oamenilor au fost nevoiți să lucreze de acasă. Probabil unul dintre cele mai incomode lucruri cu care ne-am confruntat ține de serviciile de care ne bucuram înainte, care au devenit indisponibile. Servicii care ne ajutau, după muncă, să ne relaxăm și să ne încărcăm cu energie pentru ziua sau săptămâna următoare. Așa că în tot acest timp, oamenii au încercat să găsească modalități pentru a se destresa , de acasă. Mai ales că întreaga situație și-a spus cuvântul iar nivelul de stres și anxietate s-a resimțit cu apăsare în viața fiecăruia. Sentimentul de incertitudine asupra viitorului, izolarea stresul financiar, toate sunt motive pentru care, mai toți dintre noi avem nevoie să ne relaxăm și să scăpăm de stările de anxietate. Dar ce poți face pentru asta, atunci când mai toate serviciile sunt inaccesibile și trebuie să stai în casă?Se spune că râsul are un mare efect terapeutic. Nimic mai adevărat. Motiv pentru care una dintre cele mai simple metode de descrețire a frunții este să te încarci cu energie și să te amuzi cu ajutorul unor mijloace de divertisment. Iar ăsta este un lucru foarte ușor de făcut, atâta timp cât ai acces la internet. Furnizorii online de filme și seriale precum Netflix sau HBOgo îți pun la dispoziție o întreagă librărie de comedii. Ai de unde alege, în funcție de preferințe. Comedii noi produse la Hollywood cu actori celebri, seriale clasice din anii 90 sau show-uri de stand up comedy ținute de comedianți faimoși. Fă-te comod pe canapea și lasă umorul să te bine-dispună. În ceea ce privește oferta pieței din România, este bine de știut că anumiți comedianți autohtoni care de obicei activează în cluburi acum închise, și-au continuat activitatea. Așa că dacă îți lipsesc, îi găsești în mediul online, unde transmit show-uri înregistrate sau altele noi, pe paginile lor de social media sau YouTube.Spiritul ludic există în noi toți, indiferent de vârstă. Iar asta este o calitate minunată pe care oamenii o au, având în vedere că este o armă eficientă împotriva stresului. Unii aleg jocurile video. Jocuri pe calculator, aplicații pe telefon, jocuri în rețea. Încearcă mai multe și vezi ce te încântă mai tare. Apoi detașează-te în fața jocului ales, de toate grijile vieții de adult. Pentru cei care își petrec carantina cu familia sau oameni apropiați, jocurile de societate reprezintă o modalitate foarte plăcută de a petrece timp împreună. Jocurile sunt distractive, îți lansează provocări, îți iei entuziasm din competitivitate și în final, te ajută să te relaxezi complet. Apoi sunt jocurile de noroc, pentru cei care își doresc și mai multă adrenalină. Cazinourile stradale sunt în continuare închise dar cele online îți pun la dispoziție toate jocurile preferate, la orice oră. Te poți “așeza” la o masa virtuală de Poker din propria sufragerie, accesând cazinoul online favorit chiar și de pe telefonul mobil. Trebuie să știi că astfel ai acces la clasicele jocuri de noroc de masă, pariuri sau sloturi faimoase la care poți juca gratuit. Dar dacă te simți norocos, ai varianta de a paria pe bani reali, bucurându-te de diferite bonusuri și oferte pe care cazinourile online ți le acordă. Pentru a afla mai multe detalii, accesează https://jocuricazinouri.com/casino/winbet/ și vezi care joc este pentru tine. Ține cont doar de faptul că este recomandat să alegi cazinourile legale și licențiate de pe piață, pentru a te asigura că o să ai parte de o experiență sigură și corectă.Pentru unii dintre noi, activitățile fizice nu reprezintă o primă opțiune în preferințe, mai ales atunci când te simți ușor stresat sau chiar deprimat. Dar pare că acela este momentul potrivit pentru a face puțină mișcare. O multitudine de studii efectuate de-a lungul anilor au demonstrat efectele sportului asupra nu doar sănătății fizice, dar mai ales celei psihice. Și chiar dacă activitățile sportive de grup nu sunt permise, sălile de sport fiind în continuare închise, ai în continuare soluții. Poți adapta exercițiile de fitness sau cardio învățate la sală, acasă, cu un minimum de echipament necesar. O altă variantă extrem de benefică este să practici yoga. De fapt, yoga este extrem de renumită în lume pentru efectele de calmare și relaxare pe care ți le aduce. Și chiar dacă nu ai mai făcut yoga până acum, există o multitudine de aplicații de mobil sau tutoriale ale unor instructori pe YouTube care te pot ghida pentru o experiență nemaipomenită. În plus, îți poți scoate bicicleta la o plimbare sau, de ce nu, o tură de alergat în parc poate să-ți aducă o stare de bine și să te ajute să te echilibrezi după o perioadă lungă de sedentarism.Acum este timpul pentru teancul de cărți de pe noptieră, pentru care nu ai mai avut timp, de la ultima vacanță. Cititul este un alt lucru pe care poți să-l faci, care are un important efect terapeutic. În zilele în care te gândești să ieși din casă, ai la îndemână o altă modalitate de a-ți petrece timpul făcând ceva drăguț, care te ajută să te relaxezi dar astfel, să și înveți ceva nou. Din fericire, muzeele s-au deschis, fiind cam singurele instituții de artă care activează în acest moment. Așa că programează-ți o vizită la unele din muzeele deschise și dă-ți timp pentru o plimbare lungă printre exponate. Îți garantăm că o să pleci de acolo cu o stare de spirit mult mai bună decât la venire. Și este foarte clar că ne lipsește distracția, având în vedere că toate barurile, restaurantele sau cafenele sunt în continuare închise. Concertele și evenimentele de divertisment au fost anulate și nu știm exact când o să fie reluate. Partea bună este că, în această perioadă, majoritatea artiștilor dar și a organizatorilor de evenimente s-au adaptat situației. Așa că poți lua parte la diferite evenimente online, transmise live: de la branduri de evenimente care organizează petreceri în online la artiști care performează în fața camerei. Ce poți face după o săptămână de muncă este să-ți pui un pahar de vin și să nu te sfiești să dansezi singur prin casă. La final o să uiți complet de griji și starea de anxietate o să dispară complet.Deși pare că această stare de izolare ne-a ținut departe de toate modalitățile de relaxare pe care le știam, avem în continuare o mulțime de posibilități. Iar cele enumerate mai sus sunt doar câteva, lista continuă. Încearcă mai multe activități, găsește-le pe cele care îți produc mai multă plăcere și te ajută să-ți păstrezi o stare de bine.