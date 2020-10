Moduri prin care sa duci o viata eco friendly

Poate ai devenit interesata de felurile prin care poti duce o viata prietenoasa cu mediul odata cu intensificarea efectelor incalzirii globale, apelurile facute de numerosi lideri mondiali, persoane publice si activisti. Toate aceste informatii te pot ajuta sa descoperi mai multe despre gravitatea situatiei, dar cum ramane cu felul in care stilul tau de viata dauneaza planetei? In anul 2015, oamenii de stiinta descopereau ca o cantitate de aproximativ opt milioane de tone de plastic este aruncata anual in mare, iar daca lucrurile nu se schimba radical, pana in anul 2025 cantitatea se poate dubla. Tinand cont de aceasta realitate, iata cateva idei despre ceea ce poti face chiar tu pentru a sustine planeta:Poti face mici schimbari in stilul tau de viata pentru a susine eforturile de a imbunatati situatia pe plan mondial si pentru a lasa planeta sa respire. Poti inlocui plasele din plastic pe care le folosesti la cumparaturi cu sacose din bumbac. De asemenea, renunta la sticlele de apa din plastic si opteaza pentru recipiente reutilizabile, dar si pentru filtre pentru apa de la robinet. Evita sa arunci la gunoi toate obiectele din plastic, deoarece majoritatea pot fi reciclate intr-un mod creativ . In special daca ai copii, acestia pot invata cateva lectii importante despe mediu prin joaca si creatie.Solidaritatea este importanta in fiecare aspect din viata, dar mai ales cand vine vorba de protejarea planetei. Cu cat aduni mai multa informatie in drumul tau spre o viata mai eco friendly, cu atat mai mult trebuie sa o impartasesti cu oamenii din jurul tau. Fie ca este vorba de familie, prieteni sau chiar straini, fa mereu recomandari si atrage-le atentia atunci cand simti ca este cazul. De exemplu, tine minte ca desi oamenii pot lua masuri in legatura cu stilul de viata, cele mai mari companii din lume sunt vinovate pentru cea mai mare parte din emisiile de carbon Nu este necesar sa schimbi toate electrocasnicele din casa, ci sa faci alegeri potivite pentru viitor. Chiar si schimbarea becurilor poate avea un impact pozitiv asupra mediului, dar si asupra facturii la energie. Electrocasnicele din clasa energetica A+++ folosesc pana la 60% mai putina energie, iar becurile fluorescente sunt mai economice si au o durata de viata mult mai lunga decat cele incandescente. Tine cont de aceste detalii, mai ales daca muncesti de acasa in aceasta perioada, si de faptul ca ziua devine mai scurta si vei avea nevoie de toate sursele de energie mai mult timp.Hainele, accesoriile si decoratiunile pentru casa iti fac mereu cu ochiul in magazine, fizic si online. Totusi, consumerismul este unul dintre aspectele care influenteaza poluarea la nivel global. Industria de fast fashion iti pune la dispozitie articole la prețuri accesibile, insa vei fi tentata sa renunti la majoritatea mai repede decat credeai, moment in care materialul ajunge in natura si polueaza mediul inconjurator. Asta se intampla din cauza ca cele mai multe articole vestimentare sunt fabricate din materiale precum vascoza sau poliesterul. Statisticile arata ca in jur de 85% dintre textile ajung in gropile de gunoi din intreaga lume , in special pentru ca o mare parte dintre retaileri si case de moda arunca hainele care nu sunt vandute inainte de a lansa o noua colectie. Cumpara mai putin, pastreaza hainele cat mai mult timp si doneaza-le, strange bani pentru articole vestimentare produse de designeri locali din materiale sustenabile si prin metode etice.Sursa foto: pexels.com