Novakid lanseaza campania globala "I Have A Dream" si in Romania

Copiii cu varste intre 4 si 15 ani sunt invitati sa intre inIn ce constă competitia? Orice copil se poate bucura de o lectie de engleza gratuita pe platforma Novakid Romania. Dupa aceasta prima experienta de studiu in cadrul platformei, tinerii participanti sunt invitati sa-si impartaseasca un vis in limba engleza sau romana, pe care reprezentantii Novakid il vor viziona prin intermediul retelelor de socializare. Mecanismul este simplu, iar materialele de inscriere se pot realiza usor, cu orice telefon. Mai multe detalii despre campanie se regasesc si pe conturile de Facebook si Instagram ale Novakid Romania.Cele mai interesante vise vor fi alese de fondatorii Novakid Max Azarov si Dmitry Malin.pentru ca studiul sa fie comod si de succes,fiecare copil fiind inzestrat cu ea. Sa devii un blogger popular, sa cuceresti spatiul, sa vizitezi Disneyland - orice vis din copilarie are propria reteta de implinire. Totusi, exista un ingredient comun care leaga totul impreuna - cunoasterea limbii engleze. Indiferent cat de indraznet ar fi visul unui copil, engleza va fi mereu un ajutor de nadejde pentru realizarea lui.„Lumea moderna se schimba incredibil de rapid, dar rolul limbii engleze ramane acelasi. Novakid considera ca abilitatile lingvistice ofera libertate - calatorii fara bariere comunicationale sau alegerea celei mai bune universitati din lume si obtinerea unei educatii moderne. Libertatea de a-ti construi o cariera in orice tara si de a fi o persoana de succes. Scopul acestei initiative este de a le dezvalui copiilor si parintilor lor beneficiile limbii engleze, cea care ii va inspira sa reuseasca” - declaraAfla mai multe si alatura-te campaniei pe pagina: dreambig.novakidschool.com