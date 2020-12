Nu mai folosi alarma telefonului niciodata! Afla de ce

Am devenit dependente de telefonul nostru mobil. Spune sincer, cand a fost ultima zi in care nu i-ai acordat niciun strop de atentie? Noi nu suntem in stare sa ne amintim un astfel de moment.Atat de esential a devenit telefonul mobil, ca i-am incredintat si misiunea de a ne trezi dimineata. Dar specialistii atentioneaza ca acest gest este unul nociv si ca poate avea efecte negative asupra modului in care ne desfasuram vietile.Exista, conform DivaHair.ro! Vezi care sunt aceste pericole la care te expui fara sa iti dai seama!Una dintre principalele functii ale unui telefon mobil a devenit aceea de ceas desteptator. Ultimul gest pe care il facem seara, inainte de culcare, este sa setam alarma, ceea ce poate deveni insa si un prilej de a mai pierde timp pe social media sau discutand cu apropiatii. Nu este insa singurul risc la care te expui atunci cand inlocuiesti ceasul cu alarma telefonului, iata alte pericole mai jos!Spune drept, atunci cand te trezesti si opresti alarma de la telefonul mobil, nu esti tentata sa iti verifici si mesajele sau mailurile? Noi o facem! Insa un simplu gest banal, de a verifica cine ti-a mai scris, se transforma in zeci de minute bune petrecute pe Instagram sau pe Twitter.Astfel, descoperi apoi ca nu mai ai timp sa iei un mic dejun sanatos, ca la carte, in bucatarie, sa faci sport sau sa meditezi cateva minute, pentru un inceput de zi echilibrat. Si pe cine poti da vina, daca nu pe alarma de la telefon?Stim ca psihologii sunt de parere ca e bine sa te trezesti intr-un ritm bland cu corpul tau. Dar atunci cand deja suferi de oboseala cronica, melodiile linistitoare ale alarmei de la telefon te imbie la somn, nu la trezire.Si daca alegi un sunet mai intens, este posibil ca creierul tau sa il respinga fiindca e atat de obisnuit cu zgomotele produse de smartphone si nu le asociaza deloc cu trezirea. De partea cealalta, alarma unui ceas desteptator clasic va semnala pentru minte trezirea, intotdeauna, asa ca se va dovedi mult mai eficienta.Utilizam telefonul zilnic la capacitate maxima asa ca de multe ori nici nu mai observam ca se descarca bateria. Multe femei pot sta martore ale faptului ca au intarziat la munca din cauza faptului ca telefonul s-a inchis peste noapte si nu a mai avut capacitatea de a reda alarma dimineata. Este adevarat ca modelele mai noi au incercat sa previna aceasta problema, sunand si atunci cand sunt descarcate, dar riscul este prezent in cazul versiunilor mai vechi.Concluzia? Du-te si cumpara un ceas desteptator, asa cum avea mama sau bunica ta, si mai stabileste inca o limita in relatia cu telefonul tau. Pentru un somn odihnitor, nu te expune la lumina albastra nici inainte de culcare si vei vedea cum in scurt timp te bucuri iar de vitalitate si energie.