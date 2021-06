Oficia! Se organizeaza Festivalul Untold. Ce preturi vor avea biletele si cand vor fi puse in vanzare

”Doamne, cât am așteptat acest moment! E oficial și e aici! UNTOLD 2021! Joi, 10 iunie, poți cumpără unul din primele bilete din acest an! PS: nu uitați de cazări, în caz că v-ați ieșit din mâna, după pauză asta lungă…” a precizat Edy Chereji, director de comunicare UNTOLD.Biletele vor fi puse in vanzare de joi, 10 iunie, iar un bilet va costa 149 euro plus taxe, iar începând de astăzi, 7 iunie, fanii festivalului care încă nu au un abonament sau bilet se pot înregistra pe untold.com pentru a cumpăra abonamente pentru ediția din acest an, potrivit organizatorilor.Organizatorul UNTOLD așteaptă sute de mii de persoane dupa doi ani de pauza.”Anunţul mult aşteptat de fani este oficial! Sute de mii de oameni, din întreaga lume, se vor bucura din nou 4 zile şi 4 nopţi pe tărâmul magic UNTOLD, din Cluj-Napoca. Întâlnirea din acest an dintre fani, artişti, organizatori şi partenerii festivalului va fi una greu de egalat şi plină de încărcătură emoţională, după aproape 2 ani de pauză. UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din întreaga lume, îşi deschide porţile, timp de 4 zile şi 4 nopţi, între 9 şi 12 septembrie 2021. Astfel, UNTOLD este unul dintre puţinele festivaluri de amploare internaţională, care se va desfăşura în acest an, în întreaga lume!”, se mai arată în comunicatul transmis, luni, de organizatorii așteptatului eveniment.