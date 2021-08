Patru modalitati simple prin care poti avea un stil de viata mai activ

Un stil de viata activ este foarte important pentru a te bucura de o sanatate cat mai buna. Studiile de specialitate au confirmat ca activitatea fizica ajuta semnificativ la reducerea riscului de a dezvolta afectiuni cardiace, diabet si accident vascular cerebral. Mai mult decat atat, un stil de viata activ a fost, de asemenea, corelat de oamenii de stiinta cu imbunatatirea sanatatii mintale si a functiei cognitive a creierului.Nu este nevoie sa alergi un maraton pentru a-ti imbunatati starea generala de sanatate. Cel mai important lucru este ca ramai activa. Pentru a putea face acest lucru, optim ar fi sa gasesti o activitate fizica pe placul tau. Pentru unele femei asta inseamna sa mearga la sala cu o prietena, pentru altele o plimbare cu bicicleta impreuna cu familia. Pe de alte parte, multe dintre noi nu au gasit inca un tip de antrenament care sa le suscite entuziasmul, dar incearca sa fie mai active. Asadar, ce poti face pentru a avea un stil de viata mai activ? Iata patru solutii simple pe care le poti implementa si tu chiar azi.Daca nu ai mai facut sport de mult timp, este important sa incepi cu pasi mici. Daca ai probleme de sanatate, vorbeste cu medicul tau de familie inainte sa te apuci sa faci sport, pentru a vedea care sunt cele mai bune optiuni pentru tine. Poti incepe cu scurte plimbari de 10-15 minute sau cu programe de antrenament pentru incepatori la sala sau chiar la tine acasa. Cel mai important este sa nu te astepti la o evolutie spectaculoasa. Cel mai probabil vei face febra musculara si vei dori sa renunti. Daca reusesti sa treci peste aceasta etapa, vei observa ca rabdarea da roade si, pas cu pas, iti vei imbunatati conditia fizica.Studiile de specialitate arata ca un echipament sportiv de calitate sau alte produse din universul sportului ne pot stimula sa fim mai activi. Asadar, daca te-ai decis sa fii mai activa, investeste intr-un echipament de buna calitate, o sa fie amuzant sa mergi la cumparaturi si sa alegi produsele potrivite pentru tine. Daca alergi, este important sa ai o pereche de adidasi cu o amortizare buna, asa cum un costum de baie adecvat este esential daca mergi la inot. Pe langa astfel de produse, poti gasi multe altele care sa te entuziasmeze si sa te incite la o viata mai activa, de la castile wireless, la parfumurile cu arome speciale pentru cei sportivi de la Lacoste Daca nu iti permiti un abonament la sala sau la o piscina, exista numeroase solutii pentru a ramane activa, care sunt gratuite. In primul rand, poti sa alergi sau sa faci power walking oriunde in apropierea casei tale. In afara de costurile pentru echipament, nu e nevoie de nicio alta cheltuiala. In al doilea rand, poti folosi aparatele de fitness instalate in diferite parcuri, care sunt accesibile in mod gratuit si au, de obicei, instructiuni clare despre cum ar trebui folosite. In ultimul rand, poti gasi pe internet, gratuit, diferite videoclipuri cu tipuri de exercitii pe care le poti executa in aer liber sau la tine acasa.Multe femei au dificultati in a-si gasi timp pentru activitatile sportive sau intampina alte tipuri de dificultati, insa asta nu inseamna ca nu pot avea un stil de viata activ. A fi activa poate insemna o serie de decizii mici, dar constante, care pot avea un impact pozitiv si semnificativ asupra stilului de viata. Daca vrei sa fii mai activa, privilegiaza utilizarea scarilor in locul liftului, alege sa parcurgi pe jos distantele de unul-doi kilometri. Chiar si o dupa-amiaza in parc cu copiii inseamna sa fii activa.Sursa foto: Pexels.com