Persoanele nascute in luna septembrie sunt cele mai destepte

Conform cercetărilor efectuate de Biroul Național de Cercetări Economice America, persoanele născute în septembrie tind să fie mai inteligente și mai talentate.Potrivit experților, luna în care te-ai născut ar putea dezvălui multe detalii despre personalitatea ta. Un exemplu clar este sugerat de acest studiu, si anume ca există o relație directă între data la care ai venit pe lume si performantele scolare.Oamenii de stiinta au descoperit ca elevii nascuti in luna septembrie au inregistrat, in medie, un scor anual mai mare. Faptul ca sunt nascuti in septembrie le ofera copiilor un avantaj in anul scolar, ei fiind mai mari, ca varsta, in comparatie cu ceilalti colegi de clasa, se arata in acelasi studiu.Oamenii de stiinta au analizat dezvoltarea cognitiva a peste 1,2 milioane de elevi de la scolile publice din Florida, cu varste cuprinse intre 5 si 15 ani, care erau nascuti in luni diferite.Cercetatorii au descoperit ca elevii nascuti in luna septembrie (cei care aveau varste mai mari in ceea ce priveste copiii din aceeasi clasa) au avut, in medie, note anuale mai mari decat cei nascuti in luna august, care ar fi cei mai mici, ca varsta, din clasa lor.Cercetatorii au observat ca notele mai mari ar putea sa se adune, in timp, si ulterior ar creste sansa copiilor nascuti in septembrie de a intra la o facultate buna, scrie Business Insider.Studiul, intitulat "Varsta de incepere a scolii si dezvoltarea cognitiva", a luat analizat si alti factori socioeconomici care ar putea contribui la progresul unui copil in timpul anilor de scoala, cum ar fi educatia materna, etnia si bogatia.De asemenea, oamenii de stiinta au notat ca studentii cu performante scolre scazute, din diferite medii sociale, pot sa recupereze materia inainte ca testarile formale sa inceapa la o varsta ulterioara. Autorii studiului au analizat, in acelasi timp, si informatiile obtinute de la mai multe centre de detentie pentru minori dintr-un cartier mare din Florida. Specialistii au descoperit ca faptul ca elevii se aflau printre cei mai mari copii, ca varsta, din clasa lor le-a sporit sansele de a merge la facultate si, in acelasi timp, au descoperit ca varsta inaintata reduce probabilitatea ca un copil sa fie incarcerat pentru infractiuni la varste sub 18 ani.