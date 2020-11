Pictura pe numere de la Pictorul Fericit - cadoul perfect de Craciun, pentru cei dragi!

Daca in ultima perioada te-ai neglijat, asezandu-te pe un plan secund, e timpul sa iti iei revansa si sa ai grija excesiva de tine. Nu e vorba de egoism, ci de responsabilitate fata de tine si fata de cei dragi. Cand tu esti bine, si cei pentru care tu contezi vor fi la fel. Daca vrei sa castigi

Nu e îndoială că zodiile sub care ne-am născut ne pot purta noroc chiar și la jocurile de noroc. Indiferent de câte sfaturi sau de câte strategii am alege să punem în practică, hazardul este cel care are rol determinant la jocurile de noroc. Aici,