Practica pescuitul indiferent de anotimp - Cel mai popular hobby din lume te scapa de starile de stres si anxietate

Nu este nimic mai relaxant decat sa petreci o zi intreaga in mijlocul naturii, intr-o oaza de liniste pe malul unui lac. Pescuitul este considerat de unii oameni un sport, in timp ce pentru altii reprezinta solutia pentru a-si incarca bateriile si de a uita complet de stresul cotidian. De ce ar trebui ca pescuitul sa devina un nou stil de viataS-a demonstrat ca aceasta activitate ajuta semnificativ la imbunatatirea starii de spirit in general, precum si la dezvoltarea unor abilitati care iti vor fi folositoare pe viitor. Care sunt acestea?Pescuitul ii face pe oameni sa calatoreasca, sa descopere locuri noi de pescuit, unde vor socializa cu localnicii. Pescuitul este o modalitate ideala sa porti conversatii lungi, sa asculti povestile locului respectiv si de ce nu, sa legi prietenii cu oameni care au aceleasi pasiuni ca si tine.Aceasta consecinta vine natural datorita locului linistit in care se poate desfasura pescuitul. Natura, lipsa poluarii, absenta zgomotelor si compania placuta a unui prieten te fac sa te gandesti doar la firele lansetelor, intinse cu carlige si momeala din apa.Spre deosebire de alte activitati, in tara noastra exista destul de multe zone in care pescuitul nu poate fi oprit de schimbarile de anotimpuri.Pare greu de crezut, dar pescuitul implica antrenament si exercitiu fizic. In primul rand, faci miscare pentru ca, locurile de pescuit nu vor fi niciodata in proximitatea zonelor populate. In plus, transportarea echipamentelor si a ustensilelor iti vor dezvolta muschii si rezistenta bratelor, dat fiind ca zona in care se practica pescuitul nu este accesibila mijloacelor de transport.O singura secunda de neatentie si risti sa pierzi captura dorita. De aceea sunt multi pescari care prefera locurile cat mai izolate de lume, tocmai pentru a nu exista vreun factor care sa ii perturbe.Specialistii au dovedit ca pescuitul este solutia prin care pot fi scazute simptomele stresului post-traumatic, stresului somatic, anxietatii si a depresiei.Pescuitul alaturi de familie este o oportunitate de a petrece timp de calitate cu cei apropiati. In plus, aceasta activitate este utila pentru invatarea de lucruri noi pe care copii vor sa le afle despre ustensile, tipuri de momeala si de pesti, etc.Evident, pestele nu trage cand vrem noi, deci suntem nevoiti sa asteptam ore bune sau poate chiar zile pana musca momeala. Cunosti vreun exercitiu mai bun de atat prin care sa iti testezi rabdarea? Descopera aici toate motivele pentru care pescuitul ar trebui inclus in rutina ta de relaxare.Inainte de a porni la drum, informeaza-te cu privire la tipul de peste care traieste in lac si in functie de aceasta, cauta momeala adecvata. Poti incepe cu momeala vie pe care o adora orice peste.Foloseste carlige noi, ascutite care sa tina pestele sa nu scape. Daca esti incepator, cauta o undita usoara cu firul de 250 de metri, diametrul intre 0.1 mm si 0.9 mm, iar grosimea aleasa in functie de pestele pe care vrei sa il capturezi. Nu uita de pluta de pescuit, care te avertizeaza asupra momentului in care pestele prinde momeala. Alege o masa de pescuit pentru cresterea confortului in timpul sesiunilor de pescuit, pentru orice anotimp.FishinMall.ro iti pune la dispozitie o gama variata de ustensile si mese de pescuit, vitale pentru echipamentul fiecarui pescar.Acum ca ai aflat cat de benefic este pescuitul pentru sanatatea fizica, psihica si pentru viata ta sociala, tot ce iti mai ramane de facut este iti faci bagajul cu accesoriile de care ai nevoie si sa iti inviti familia la o zi de odihna pe malul lacului.Sursa foto: shutterstock.com