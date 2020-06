Primul hotel Moxy din Romania se deschide la Bucuresti in iulie

Moxy este un brand al grupului Marriott care vizeaza clasa sociala inalta. Moxy Bucharest Old Town este situat pe strada Doamnei, aproape de o alta proprietate locala a Apex Alliance - Hilton Garden Inn.Acesta va avea 119 camere si caracteristici menite sa revolutioneze experienta traditionala a hotelului. Serviciile mobile vor fi unul dintre punctele forte ale hotelului. Oaspetii pot utiliza check-in-ul mobil, o cheie digitala (Siri poate deschide usa pentru ei) si chat-ul mobil pentru a discuta cu personalul hotelului oricand, oriunde.Receptia serveste, de asemenea, un bar central in hol. Holul are, de asemenea, un zid video de ultima generatie si o zona 24/7 Food & Drink, care ofera o gama larga de gustari si bauturi.Camerele au un design minimalist si functional, dar sunt echipate cu conexiuni WiFi de mare viteza si Netflix pe toate dispozitivele."Cu Moxy, ne adresam tinerilor calatori care cauta o abordare diferita de cazare si servicii. Moxy este deja un brand binecunoscut si apreciat pe alte piete din Europa , Asia si SUA. Modelul nostru de afaceri se bazeaza pe o combinatie de eficienta operatiunile si tehnologia de ultima generatie ", a declarat Gerhard Erasmus, CEO, Apex Alliance Hotel Management.Investitia totala in dezvoltarea acestui hotel a fost de 12,5 milioane EUR. Hotelul se asteapta la o rata de ocupare de 30-35% in acest an, mai mica decat prognozele pre-pandemice.Apex Alliance administreaza alte trei hoteluri din Bucuresti - Hilton Garden Inn Old Town, Hilton Garden Inn Bucharest Airport si Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca - oferind un total de 678 de camere.