Prosecco - de ce este o bautura la moda, preferata de tineri?

Prosecco este un vin spumant care se produce din soiul de struguri Glera, ce era cunoscut inainte chiar sub acelasi nume. Chiar daca este renumit in intreaga lume ca un spumant, asa cum este si sampania, intre cele doua tipuri de bauturi exista diferente in metoda de producere.Desi poate ai crede ca acesta este un vin nou aparut, trebuie sa stii ca el exista de peste 2000 de ani. Pana in 1960, el era un vin dulce, apoi s-au schimbat metodele de productie. Astazi, exista peste 300 de producatori de astfel de bauturi, iar numarul de marci este mai mare de 8000.Fermentarea celebruluise realizeaza in cisterne din inox, dupa metoda Charmat, spre deosebire de sampanie, in cazul careia fermentarea are loc in sticle, dupa metoda traditionala. In acest caz, procedeul de fabricatie este mai anevoios si dureaza mai mult, unul dintre motivele pentru care si pretul sampaniei este mai mare. Spre deosebire de sampanie, licoarea efervescenta nu trebuie tinuta in crama foarte mult timp, deoarece exista riscul ca aceasta sa se „trezeasca”.Teoretic, acest tip de vin spumant se produce in nord-vestul Italiei, in regiunile Veneto si Friuli Venezia Giulia, insa, in practica, acest vin poate fi produs oriunde, atat timp cat se folosesc struguri Glera in proportie de 85%. Totusi, daca iti doresti sa bei un vin de calitate, este indicat sa te orientezi spre unul produs in Italia.Desi poate nu au un buget foarte mare, tinerii isi doresc sa consume bauturi cu gusturi de calitate, rafinate, astfel ca prosecco este solutia ideala, pentru ca are deliciul unei sampanii, dar se gaseste la un pret mai mic.In plus, aceasta bautura este potrivita pentru toate gusturile, perfecta pentru tinerii spontani, carora nu le place sa le fie impus un moment al zilei specific pentru a consuma o anume bautura. Prosecco poate fi consumat atat la pranz, cat si la cina sau la petreceri. Este ideal de servit atunci cand chemi prietenii la tine sau cand iesiti in oras, fie ca il consumi simplu sau mixat cu alte bauturi, intr-un cocktail.Este un vin spumant cu o concentratie scazuta de alcool, intre 11-12%, proaspat si lejer, cu o aroma ce aminteste de merele galbene, pere sau piersici. La fel ca alte vinuri spumante, celebra bautura italieneasca este servita rece la 5-7 °C, in pahare de tip flaut, cu pereti inalti si subtiri. La fel ca sampania, trebuie sa o servesti ca aperitiv, bine racita, inainte de masa. Se asociaza foarte bine cu gustari ce contin mozzarella, bresaola, prosciutto, pasta de masline, peste si fructe de mare si salate usoare.In principiu, prosecco este baut simplu, dar datorita aromelor proaspete si a pretului redus a fost inclus de barmani in cateva cocktailuri, ceea ce il face sa fie si mai indragit in randul tinerilor. Cele mai cunoscute atlfel de bauturi sunt Bellini, Mimosa sau Spritz.Asadar, popularitatea acestei bauturi este de inteles si de necontestat. Cine nu si-ar dori o bautura delicioasa, foarte versatila, la un pret acceptabil? Comanda bautura ta preferata si bucura-te de gustul ei rafinat!