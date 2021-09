Pungi sterilizare Pupinel pentru siguranta instrumentelor

Pungile de sterilizare autosigilante sunt create pentru depozitarea în siguranță a materialelor pentru sterilizare uscată, cu abur, eliminare sau incinerare. Sunt disponibile opțional ca pungi standard, care trebuie să fie legate sau sigilate cu bandă adezivă după umplere sau ca pungi sterilizare Pupinel autosigilante.De asemenea, acestea sunt disponibile cu o suprafață inscripționabilă pentru identificarea ulterioară și marcare sau indicatorii de sterilizare care își schimbă culoarea după ce procesul de sterilizare a fost finalizat cu succes.sunt fabricate din hârtie medicală grea (60g/m²), la care se adaugă un strat din poliester/propilenă de culoare albastru deschis, cu rezistență ridicată la rupere și la perforare. Indicatorii de culoare verifică sterilizarea ETO sau cu aburi. Materialul de înaltă calitate prezintă o rezistență mare la umezeală și sunt disponibile în numeroase dimensiuni și cu capacități diferite.Aceste produse sunt esențiale pentru o serie de domenii diferite, cum ar fi clinici sau laboratoare unde există substanțe biologice periculoase, la saloanele de cosmetică și manichiură, atunci când se manipulează volume mari de deșeuri contaminate; în secțiile chirurgicale pentru sterilizarea instrumentelor și dispozitivelor; la clinicile stomatologice, în cercetarea biologică, pentru culturi celulare sau laboratoare microbiologice pentru sterilizarea de rutină a produselor din sticlă și plastic; în alte zone industriale (de exemplu, lactate) în care substanțele potențial periculoase trebuie manipulate în siguranță și separat.Pungile speciale Pupinel sunt prevăzute cu un indicator de sterilizare și se autosigilează. Se așează instrumentul de sterilizat în pungă și apoi se sigilează punga pentru a îndepărta aerul. Punga este sigilată prin îndoirea marginii unde scrie „îndoiți / pliați aici”. La sterilizarea cu abur, se evită orice contact cu carcasa metalică a sterilizatorului. Pungile sunt aprobate pentru utilizare în procesul de sterilizare cu abur la temperaturi de 132 de grade C, timp de până la 30 de minute sau la temperaturi uscate de până la 190 de grade C timp de 30 de minute. Punctul de topire al materialului este de 215 grade C. Trebuie să urmezi instrucțiunile de sterilizare. Se lasă pungile să se răcească în sterilizator timp de 5-10 minute după întregul proces, apoi se deschide rupând banda.Sterilizarea termică uscată elimină 99,9% din cele mai multe bacterii cunoscute și germeni. Fiecare dintre aceste pungi sterilizare Pupinel are un loc pentru marcare. În plus față de sterilizare, acestea pot fi folosite și pentru transportul steril de accesorii pentru alăptare. Sunt ușor de utilizat - trebuie doar să așezi instrumentele și să le pui în sterilizatorul Pupinel. Pungile sterilizare Pupinel pot fi achiziționate la role și acesta este cel mai economic mod de a avea întotdeauna la îndemână aceste produse de sterilizare autosigilante.