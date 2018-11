Raport: Ce schimbari a intampinat firma de constructii Euromateria in 2018?

Industria construcțiilor este suficient de amplă pentru a fi supusă schimbărilor, dar se pretează excelent evoluției. Firmele de construcții din București sunt antrenate să rămână active independent de premisele din industrie, după cum arată ultimul raport al Euromateria. Cum al treilea semestru de activitate urmează să se încheie, reprezentanții firmei de construcții au realizat un raport cuprinzător în care au detaliat atât problemele, cât și evoluțiile pe care le-au întâmpinat la nivel de personal, management și resurse pe parcursul proiectelor de construcții.Există numeroși factori care pot influența în bine sau în rău, de la prețul materialelor la valoarea imobiliară și este important să înțelegem aceste forțe. Uneori trebuie să aruncați o privire asupra productivității și evoluției în industrie, care arată cât de mult a fost realizat la nivel macro, putând, astfel, obține indicii despre ceea ce se preconizează.Cheltuielile pentru construcții au crescut de la 12,4% PIB la 14,7% din PIB în ultimii trei - patru ani. Ce înseamnă acest lucru? “Mai mulți bani cheltuiți pe an în industrie” susține expertul contabil al firmei de construcții Euromateria din București. De fapt, această statistică este deosebit de încurajatoare în lumina statisticilor următoare.Industria construcțiilor este în plină expansiune încă din perioada 2017 - 2018, deoarece cererea de locuințe rămâne puternică. Peste 200.000 de unități noi de locuințe sunt planificate să fie finalizate în București în acest an, față de 50.000 în 2009.Cândva reprezenta doar un număr izolat de cereri, însă astăzi constituie o cerință primordială. Nevoia românilor pentru confort atinge cote maxime, iar acest aspect se poate vedea în aerul modern al celor mai multe proiectele de construcție. ”Din 5 locuințe, cel puțin 3 auBeneficiarii de azi sunt persoane care țin evidența investițiilor și a cheltuielilor, tocmai de aceea nu se mai tem să integreze tehnologia și soluțiile noi de încălzire în locuința de care se vor bucura”, a declarat CEO-ul Euromateria.Unul dintre aspectele interesante, potrivit raportului întocmit de Euromateria, subliniază cum cheltuielile pentru construcții și prețurile materialelor se îndreaptă în direcții opuse. Cheltuielile pentru proiectele de construcții au crescut cu 4,04% în comparație cu statisticile din anul precedent, iar costul materialelor a scăzut cu 1,7%.Pentru sectorul construcțiilor în ansamblul său, Biroul Național de Statistică raportează o creștere a câștigurilor salariale în ianuarie 2018 față de scăderea din 2017. În octombrie 2017, salariul mediu pe oră pentru un angajat din domeniul construcțiilor a fost cu un procent mai mic decât în ianuarie 2018, atunci când salariul a crescut. Acest procent constituie o creștere semnificativă și arată că, în industrie, există o forță majoră.Anul 2018 se încheie cu predarea celor mai multe locuințe care au mizat pe incalzire electrica in pardoseala în detrimentul costului per imobil. Ce înseamnă acest lucru? Că românii au înțeles ce înseamnă rentabilitatea investiției și cât de mult pot economisi pe termen lung dacă aleg. Situația a fost testată în cazul cuplurilor tinere, de până în 35 de ani, cu unul sau doi copii, care au mizat pe un mediu steril pentru întreaga familie.Euromateria este una dintre firmele de construcții din București și România care a introdus noi opțiuni de software pentru managementul construcțiilor în directorul software al companiei încă din septembrie 2017. Software-ul de gestionare a construcțiilor permite conducerea afacerii într-un mod mult mai eficient decât în urmă cu câțiva ani. De pildă, cele mai recente proiecte ale companiei, respectiv Colegiul Harnaj, Bazin Club Rapid sau ASE Predeal au fost realizate cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră.Deși există o intenție de a spori infrastructura în următorii ani, este util să facem acest pas înapoi și să obținem o imagine de ansamblu asupra stării actuale a industriei construcțiilor. Euromateria este una dintre firmele de construcții care s-au confruntat cu un an amplu atât în succese, cât și în piedici, însă a reușit să predea la cheie proiectele moderne, sigure și durabile pe care le-a promis beneficiarilor.