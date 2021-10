Riscurile cumpararii unui autoturism de ocazie. Le poti reduce printr-un raport VIN cu istoricul masinii

Atunci când dorești să achiziționezi o mașină de ocazie, este mai avantajoasă alegerea unei mașini rulate, comparativ cu achiziția unei mașini noi. Beneficiul major îl reprezintă prețul, deoarece o mașină second hand va fi întotdeauna mai ieftină față de una nouă.Totuși, de cele mai multe ori, achiziția unei mașini de ocazie rulate aduce incertitudine cu privire la istoricul auto. Înainte de achiziția mașinii, este important de aflat absolut toate informațiile necesare luării unei decizii finale, pentru că nimeni nu-și dorește achiziția unei mașini care nu e tocmai în condiții excelente.Din fericire însă, există o modalitate ușoară de a verifica istoricul mașinii înainte de achiziție, prin intermediul unui, raport ce vă oferă informații pe care poate nici un mecanic nu vi le-ar putea spune în urma unei inspecții asupra mașinii.VIN este numărul de identificare a vehiculului și reprezintă un cod unic atribuit fiecărui autovehicul atunci când este fabricat. Este alcătuit dintr-un șir din 17 cifre care enumeră specificațiile complete despre vehicul: codul de identificare mondială a producătorului, un descriptor ce oferă caracteristici generale despre autovehicul, dar și numărul de serie ce conține anul fabricației sau anul modelului. Acest cod stochează o gamă largă de informații, cum ar fi modelul, anul de fabricație și unitatea, numărul de serie, tipul de motor, dotări, accidente și furturi, revizii tehnice.Numărul de identificare a vehiculului funcționează ca o amprentă digitală a motorului. În funcție de modelul mașinii, seria de șasiu se găsește în partea din stânga bordului, vizibilă prin parbriz dar și sub capotă, pe centrul peretelui despărțitor dintre motor și habitaclu, sub ansamblul de ștergătoare, în habitaclu sub scaunul pasagerului, în portbagaj, în partea laterală sau pe oala amortizorului.În cazul în care vânzătorul mașinii îți pune la dispoziție pentru verificarea autenticității vehiculului, certificatul de înregistrare (talonul) al mașinii, seria de șasiu o poți găsi la poziția E.Un raport istoric autoturism cu ajutorul aplicației Automoli este important deoarece îți va oferi informații prețioase cu privirea la starea mașinii, precum informații generale despre autovehicul, kilometrajul real înregistrat, tranzacții de proprietate, istoricul unor daune și evaluarea lor, precum și piesele folosite pentru reparații, starea vehiculului, fotografii de arhivă, dar și dacă mașina se află într-o bază de date cu vehicule furate.În primul rând într-un raport VIN ar trebui verificată starea autoturismului – dacă acesta este declarat ca fiind furat sau nu. Nimeni nu vrea să achiziționeze o mașină furată , pentru că acest lucru aduce după sine o serie de probleme.Numărul anterior de proprietari este de asemenea important de observat. Dacă mașina a avut mai mulți proprietari într-un timp scurt, poate fi un semn că ceva nu este în regulă cu aceasta, cel mai probabil aceasta are probleme mecanice costisitoare.Fotografiile care sunt găsite în raport oferă posibilitatea analizării stării exterioare și interioare într-un mod amănunțit. De cele mai multe ori, un ochi atent poate observa anumite probleme care poate că nu sunt raportate.Verificarea VIN oferă un istoric de accidente și reparații. În acest caz trebuie să te asiguri că s-au folosit piese corespunzătoare pentru reparațiile efectuate, pentru că în mod contrar, mașina nu va funcționa într-un mod corect și poate cauza probleme în viitor.Întrucât cumpărarea unei mașini este o investiție pe termen lung, este înțelept să afli dacă aceasta este în condiții perfecte de funcționare sau are anumite probleme, înainte de a finaliza tranzacția.Foto: unsplash