Rutina versus schimbare. Cum gasesti echilibrul perfect

Se vorbeste din ce in ce mai mult despre importanta unei rutine, de la cea de ingrijire si infrumusetare, pana la cea care te ajuta sa fii mai productiva la serviciu. Pe de alta parte, alte voci ne indeamna sa iesim din rutina si din zona de confort. Toate aceste mesaje contradictorii pot fi destul de confuze. Asadar, cum gasesti echilibrul intre rutina si schimbare, pentru o viata echilibrata de care esti multumita? Iata cateva raspunsuri.La acest capitol lucrurile sunt destul de clare. Rutina este foarte importanta si este esential sa ai grija de corpul tau, atat din punct de vedere al igienei, cat si al esteticii. Pe de alta parte, asta nu inseamna ca nu poti incerca produse sau tratamente noi. Industria de beauty investeste sume colosale in cercetare, asa ca nu e de mirare ca mereu apar produse noi sau ingrediente care ofera solutii aproape miraculoase unor probleme precum acneea sau aparitia ridurilor. Atat timp cat stii care sunt necesitatile corpului tau, poti jongla cu diferite produse sub o forma sau alta. De exemplu, daca foloseai o crema de corp, poti incerca un balsam hidratant sau chiar un ser sau un mix de uleiuri. Nu e rau sa mai schimbi produsele, atat timp cat iti respecti rutina.Gasirea stilului individual este o provocare pentru multe femei si este o chestiune care tine de aspecte de personalitate, dar si de cultura personala. Pe de alta parte, daca ti-ai gasit stilul vestimentar, de exemplu, este usor sa ajungi la o rutina si sa te imbraci aproape la fel in fiecare zi. Cum rezolvi dilema? Simplu, avand ca baza obiectele vestimentare care te reprezinta, adauga elemente noi care fie sunt in trend, fie au o semnificatie personala pentru tine. Cel mai simplu este sa te joci cu diferite accesorii, de la esarfe la bijuterii. Totul tine de creativitatea ta. Si sa nu uitam de parfumuri. Chiar daca ai un parfum-semnatura, e interesant sa incerci arome noi. De exemplu, daca pana acum ai folosit parfumurile fresh de la Bvlgari , ce ar fi sa testezi si unul mai indraznet, cum e Splendida Jasmin Noir?In ceea ce priveste activitatea fizica, majoritatea specialistilor sunt de acord ca ar trebui sa faca parte din rutina ta zilnica. Cu toate acestea, nu trebuie sa uiti ca tu alegi in ce fel vrei sa faci miscare. Aici ai libertate de alegere si poti face toate schimbarile pe care le consideri necesare. Cand te simti mai plina de energie, poti iesi la o alergare in parc. Daca ai nevoie sa te detensionezi dupa o zi grea la birou, poti alege o sedinta de yoga, chiar si in propria sufragerie. Cand vrei sa imbini utilul cu placutul, poti merge cu prietena ta la patinoar, iar cand nu ai chef de niciun fel de sport, o plimbare de 20 de minute in apropierea locuintei conteaza si ea ca activitate fizica. Asadar, la acest capitol, rutina si schimbarea pot fi in echilibru.Toate ne dorim o viata profesionala in care sa evoluam si sa fim productive. Aspectul legat de productivitate tine si de anumite caracteristici personale, deci este important sa gasesti reteta potrivita pentru tine. Unele persoane lucreaza mai bine pe baza de liste de prioritati, altele, cu deadline-uri, iar altele au nevoie de mai multe pauze. Odata ce ai aflat ce functioneaza cel mai bine pentru tine, transforma stilul de munca intr-o rutina, dar ramai deschisa spre noi abordari. In viata profesionala, flexibilitatea gandirii si capacitatea de adaptare sunt aspecte esentiale, asa ca nu te axa pe formule determinate. Ancoreaza-te in ceea ce stii despre tine, ca sa poti ramane deschisa spre noi provocari.Sursa foto: Pexels.com