Sapte lucruri pe care ar trebui sa le stii despre Beefeater London Dry Gin

Beefeater London Dry Gin are rădăcini care datează de la sfârșitul anilor 1800, când fondatorul său James Burrough a cumpărat distileria Chelsea în 1863. Mai târziu, eticheta Beefeater a devenit cunoscută pentru ginul său de clasă mondială, produs folosind aceeași rețetă din 1876.În 2005, conglomeratul de băuturi spirtoase Pernod Ricard a achiziționat Beefeater (de la proprietarul de atunci Whitbread), consolidând Beefeater drept una dintre mărcile de gin de top din lume. De atunci, s-a reinventat, vizând o nouă generație de băutori prin reproiectarea ambalajului sticlei, concentrându-se pe eforturile de durabilitate și oferind produse aromate și cu conținut scăzut de alcool pentru a ține pasul cu tendințele pieței.Iată încă șapte lucruri pe care ar trebui să le știi despre gin Beefeater Nu este un secret faptul că Beefeater este cel mai bun gin din Londra. Originea numelui Beefeater se referă la Yeomen of the Guard, bodyguarzi ai monarhiei britanice. Pentru a-și crea ginul sec londonez, Beefeater folosește rețeta sa originală de nouă plante botanice: ienupăr, rădăcină de angelică, semințe de angelică, semințe de coriandru, lemn dulce, migdale, rădăcină de orris, portocale de Sevilia și coajă de lămâie.Beefeater prezintă o gamă extinsă, mai ales după ce a introdus ginuri aromate în 2018: Gin Beefeater Pink folosește rețeta originală de gin sec, plus aromă naturală de căpșuni; Gin Beefeater Blood Orange se face folosind coaja de portocală Sevilia (și aromă de portocale roșii). Deși portocalele pentru această varitate au fost culese în Spania, eticheta poate fi considerată un omagiu adus uneia dintre rețetele timpurii ale fondatorului James Burrough pentru un gin portocaliu, pe care le-a făcut cu o selecție de portocale din piața Covent Garden din Londra în 1876. Ambele ginuri aromate au fost un succes.Împreună cu varitățile sale aromate cu fructe care sunt destinate probabil spritzurilor, mai există și Beefeater 24, comercializat ca gin sec superior. 24 se referă la cele 24 de ore de înmuiere a 12 substanțe botanice, care includ ceaiuri chinezești și japoneze.Beefeater’s Burrough’s Reserve este un gin ediție limitată, odihnit cu stejar, care este distilat folosind „Still Number 12” din cupru original al lui James Burrough. Cea mai recentă versiune este odihnită în butoaie de vin roșii și albe din Bordeaux.În cazul în care nu ai observat, fiecare gin Beefeater folosește un număr de plante. Ginul sec din Londra folosește nouă produse botanice. Ginul aromat Beefeater, cum ar fi 24, folosește 12 substanțe botanice. Mai mult, ginul portocaliu și cel roz utilizează 10 plante botanice. Dar, dincolo de numere, dragostea acestei distilerii pentru floră se vede în camera botanică, unde sunt stocate ingredientele sale.În ianuarie 2021, Beefeater a anunțat că marca va face eforturi durabile, începând cu ambalarea. Cu un nou design al sticlei, aceasta este fabricată în întregime din sticlă reciclată. Noul design înlocuiește capacul existent al sticlei din plastic cu un capac din aluminiu. Astfel, eticheta capacului a trecut de la PVC la hârtie.Să vorbim despre alcool: ginurile produse de Beefeater variază în ceea ce privește conținutul de alcool. Atât de mult încât unii consumatori au fost dezamăgiți de o decizie recentă de a reduce ABV.În 2021, Beefeater a anunțat debutul primului său gin cu ABV inferior, cu 27,5% ABV. Beefeater's Botanics Lemon and Ginger este un gin aromatizat care nu conține zaharuri adăugate sau îndulcitori artificiali. Cu toate acestea, ginul este distilat folosind aceeași rețetă de gin sect, alături de cele nouă plante botanice.Datorită faptului că distileriile Beefeater vin acum cu o gamă largă de tipuri creative de gin, barmanii sunt entuziasmați de utilizarea acestuia în băuturile lor. De ce adoră barmanii acest gin Beefeater? Pentru că Beefeater este mult mai accesibil decât alte ginuri din aceeași categorie și este extrem de versatil. Produsele sale botanice sunt suficient de robuste pentru a fi combinate cu lămâie și miere și sunt suficient de delicate pentru a se potrivit într-un Martini clasic.