Schimbam sezonul - pregateste-te pentru sporturile indoor cu articole potrivite, de la Art Sport Total

Art Sport Total, magazinul online cu articole sportive, te intampina ca de fiecare data cu o gama diversa de articole. Regasesti aici mai tot ce ai avea nevoie pentru a amenaja o mini sala de sport acasa sau cel putin echipamentul complet si accesoriile necesare pentru a practica sportul dorit.In prag de toamna este timpul sa iti pui la punct planul sportiv. Faci trecerea treptata la activitatea indoor, asadar cel mai probabil poti schimba incaltamintea cu ceva mai comod, o alegere pe care o vei face dintr-un magazin online accesorii si echipamente sportive Daca esti fana a unor anumite tipuri de sport nu te poti limita sau schimba o data cu sezonul. Daca esti la faza de amator si inca esti in cautare de variante pentru a te mentine in forma si in perioada rece a anului, iata cateva idei:Numit si sportul bland, vorbim despre miscari nu foarte bruste si de activitate limitata. Nu ai nevoie de spatiu extins, de echipamente sportive complexe. De asemenea, sunt putine restrictii si pilates poti practica chiar si cand esti insarcinata sau daca ai suferit accidentari diverse.Pentru ca amelioreaza mai ales durerile de spate, pentru ca este sportul delicat cu articulatiile sau pentru ca imbunatateste flexibilitatea pilates iti va prii. Pentru asta ai nevoie de o saltea speciala, de echipament lejer si astfel de articole pe care le regasesti la preturi accesibile la ArtSportTotal.ro . Spre exemplu o minge pentru exercitii de pilates este foarte versatila si iti va fi utila la tehnici diverse. Comandata din acest eshop de nisa, o vei primi la pachet cu o pompa universala, pompa pe care o poti folosi si la saltele gonflabile.Daca nu te deranjeaza sau incomodeaza programarile la sala, un sport indoor perfect este si inotul. Stimuleaza toate grupele de muschi si este acel gen de sport sigur pentru orice varsta. Vine la pachet cu relaxarea si cu faptul ca nu resimti efortul in sine, dat fiind ca miscarile sunt in apa si aceasta preia din greutatea corporala.Pentru gravide exista aqua gym, inot adaptat sa spunem. Asadar, nu te racoresti doar vara in piscina, ci faci si sport benefic pentru corp oricand pe parcursul anului. Pentru asta ai nevoie de echipament minim, costum, ochelari si eventual casca, mai ales daca esti incepatoare. Articole pentru sporturile de apa regasesti intr-o sectiune speciala la Art Sport Total.Distractiv si eficient, spinning-ul este sportul care te delecteaza cu bicicleta, dar are grija de articulatiile tale. Te ajuta sa iti tonifici organismul, sa slabesti de ce nu.Orele de spinning sunt cu atat mai eficiente cand urmezi un ritm si faci in grup. Poti exersa deci alaturi de cineva pentru a te impulsiona sa mentii un antrenament de intensitate mare. Pentru a practica acest tip de sport ai nevoie de nimic mai mult decat un echipament sportiv pentru sala, cu incaltaminte pe masura.Descopera ofertele de la artsporttotal.ro si bucura-te de sport in orice sezon.