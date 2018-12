Secretul celor mai deliciosi carnati de casa. 3 retete de carnati de casa pentru Sarbatori

Ce-ar fi Sarbatorile de iarna la romani fara carnatii de casa?! Toate gospodinele trebuie sa cunoasca secretul celor mai deliciosi carnati de casa. Tu il stii?La prima vedere, carnatii de casa se prepara usor, iti trebuie carne, condimente, mate si masina de tocat prevazuta cu palnie. Dar lucrurile nu sunt chiar atat de simple. Fiecare preparat are secretul sau, iar in cazul carnatilor de casa, secretul depinde de zona.Secret carnati de casa din MoldovaIn Moldova, cei mai gustosi carnati se prepara din carne de porc amestecata cu carne de manzat, iar condimentele speciale sunt coriandrul si nucsoara. Ca sa nu se rupa matele, in carne se mai pune si apa rece, astfel incat compozitia sa alunece usor. La final, carnatii se tin la uscat, in curenti de aer rece.Secret carnati de casa din BucovinaIn zona Bucovinei, secretul consta in tocarea carnii cu mana si, in functie de specificul locului, carnea de porc poate fi amestecata cu vita sau oaie. Condimentele “secrete” sunt mustarul boabe si ienibaharul macinat. In Bucovina, carnatii astfel preparati se pun la uscat, in afumatoare sau la congelator.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO