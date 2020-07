Sfaturi pentru Cumpararea unui Vehicul Second-Hand

Daca ar fi sa cumparati un vehicul nou, acesta ar incepe sa isi piarda din valoare imediat ce ati plecat din parcare. De ce ai vrea sa faci o investitie despre care stii ca va pierde bani intr-un minut dupa cumparare? Nu ar fi un lucru intelept.Exista o multime de avantaje financiare cand vine vorba de cumpararea unui vehicul second-hand. Pentru inceput, si-a pierdut deja din valoare de cand nu a mai fost nou-nout. Acest lucru va ofera posibilitatea de a cumpara vehiculul la un pret mult mai mic. De fapt, puteti gasi cateva oferte excelente pentru vehiculele second-hand, daca stiti sa le cautati pe cele bune.Principala preocupare pe care oamenii o au cu privire la vehiculele second-hand este daca sunt in stare buna sau nu. Vanzatorii de masini second-hand sunt adesea vazuti ca fiind oameni de afaceri care nu sunt neaparat de incredere si care vand „vise” oamenilor. In timp ce exista vanzatori de masini de genul asta, va puteti proteja daca stiti cum sa cautati vehicule second-hand corect.Recomandarea numarul unu este sa cautati vehicule care au „certificate second-hand”. O multime de dealeri auto de renume vor include o garantie pentru anumite vehicule second-hand pentru a garanta functionalitatea acestora. In cazul in care vehiculul se strica in perioada de garantie, distributia auto trebuie sa acopere costurile de reparatie. Acest lucru ajuta cumparatorii sa se simta in siguranta cu privire la achizitionarea unui vehicul second-hand.Petreceti destul timp cand achizitionati vehicule second-hand. Nu este nevoie sa va grabiti sa luati o decizie chiar la fata locului. Consumatorii moderni au acces la multe tehnologii de inspectare a vehiculelor. De fapt, puteti sa va scoateti smartphone-ul si sa cercetati istoricul unui vehicul folosind software-ul de decodare VIN Tehnologia de decodare VIN exista deja de ceva vreme, dar a fost pusa la dispozitia politiei, agentiilor guvernamentale si dealerilor auto. Acum, progresele pe internet si in tehnologie sau computere au dat aceasta putere consumatorilor de zi cu zi. Puteti utiliza tehnologia de decodare VIN de pe www.carvertical.com/ro/ pentru a efectua o verificare completa de baza pentru orice vehicul dorit.Verificarea de baza a vehiculului va indica varsta, marca, modelul, tara de origine, istoricul furtului, garantiile, dimensiunea motorului si multe altele. Deoarece aveti aceasta tehnologie la indemana, nu este necesar sa aveti un dealership care sa va ofere un raport istoric despre fiecare vehicul pe care doriti sa-l cercetati. In schimb, puteti face singur acest fel de inspectie si puteti economisi timp si bani.Multi cumparatori de masini presupun ca trebuie sa obtina finantare de la distribuitorul auto unde isi achizitioneaza masina. Cu toate acestea, nu exista nicio regula sau lege care sa spuna ca trebuie sa faceti acest lucru. Vi se permite in totalitate sa obtineti finantare externa de la propria banca.De fapt, acest lucru este recomandat deoarece banca va oferi o scrisoare de pre-aprobare de pana la o anumita suma de finantare. Apoi, va trebui doar sa aveti un caz solidvpe profilul de credit, care va ajuta sa va pastrati scorul de credit.