Studiu: Barbatii cu chelie sunt mai inteligenti si au mai mult succes

Lectorul universitar Albert Mannes, cel care a coordonat studiul, a intrebat 59 de participanti poze cu acelasi barbat in doua versiuni: una in care aveau par si una in care erau rasi in cap. Oamenii de stiinta au descoperit astfel ca barbatii fara par au fost perceputi de participanti ca fiind mai dominanti, mai masculini si mai increzatori, mai inalti si mai puternici decat erau de fapt.Exista insa si un dar. Acelasi studiu a aratat ca barbatii cu parul rar sunt considerati cel mai putin atragatori si cel mai putin influenti. De asemenea, barbatii care prezinta semnele clasice ale calvitiei sunt vazuti ca fiind mai batrani si mai putin atragatori.