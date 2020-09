Sunt trandafirii de sapun o solutie optima pentru cadouri?

Orice femeie iubeste florile. Gingase, colorate si inmiresmate, acestea reprezinta cu succes sexul frumos si sunt adesea aranjate in buchete spectaculoase, cu scopul de a fi oferite doamnelor si domnisoarelor.Desi incanta atat privirea, cat si mirosul, florile au un neajuns: sunt efemere. Orice buchet de flori ajunge intr-un final sa se ofileasca, ramanand o simpla amintire frumoasa.Tocmai din acest motiv, piata este din ce in ce mai bogata in flori artificiale si mai nou in flori realizate din sapun. Florile artificiale au fost intotdeauna un subiect de controversa, insa florile de sapun par a fi solutia optima pentru cei care doresc sa se bucure de toate calitatile unor flori naturale, fara a le vedea ofilindu-se.Sunt adevarate opere de arta, realizate in urma unui proces manual migalos. Acestea sunt realizate din sapun solid, in forma bruta, care este taiat in foite foarte subtiri care sunt modelate cu atentie sub forma unor petale. Cu ajutorul acestei tehnici se pot obtine orhidee, bujori sicare pot trece cu usurinta drept flori naturale, atata vreme cat persoana care le-a realizat a avut indemanare si imaginatie.Spre deosebire cele naturale, florile din sapun au o multime de avantaje care te pot convinge ca sunt cadoul ideal:1. Rezista foarte mult in timp. Acestea pot fi pastrate ani intregi fara a-si pierde din culoare, farmec sau mireasma;2. Pot fi parfumate in absolut orice aroma. Nu exista o limita in ceea ce priveste mireasma pe care un trandafir de sapun o emana. O astfel de floare poate mirosi a trandafir sau poate mirosi a fructe, liliac sau orice altceva;3. Nu necesita intretinere. Sunt mai atractive chiar si decat florile in ghiveci, deoarece nu necesita intretinere. Poti pleca in vacanta fara probleme, fara a fi nevoie sa le uzi;4. Rezista la aproape orice temperatura;5. Nu trebuie sa fie sterse de praf, asa cum se intampla in cazul florilor artificiale.In plus, la nevoie, florile din sapun pot fi folosite in baie, sub forma de sapun. Acestea pot fi dizolvate in apa si sunt o varianta optima pentru igiena si ingrijire.Daca vrei sa oferi un buchet de flori din sapun este bine sa tii cont de modul in care acestea sunt realizate si aranjate. Analizeaza-le, pentru a te asigura ca sunt copii fidele ale florilor naturale si asigura-te ca sunt aranjate in cutii colorate si atractive!Un buchet de flori din sapun poate fi oferit alaturi de o sticla de vin sau alaturi de un cadou ceva mai complex, atunci cand situatia o cere. Ceea ce este cert, este ca odata ce sunt oferite, acestea vor putea oferi bucurii colorate pentru o perioada lunga de timp si vor aminti de fiecare data de tine.