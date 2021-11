Tablou roz prafuit sau viata intre lumini si umbre

Pentru Alina Vuxanovici, tablourile sunt atât expresia emoțiilor printr-un limbaj vizual, cât și o joacă între lumini și umbre, contraste, culori. Am invitat-o pe artistă să ne raspundă, într-un scurt interviu, la câteva întrebări legate de misiunea artei sale. Lucrările sale de desen, pictură și caligrafie impresionează prin ingenuitate, franchețe, dar și prin mesajele prin care dorește să le transmită lumii.Pentru mine, actul creativ este un mod de a merge pe aceleași unde energetice cu viața. Niciodată nu mă simt mai în legătură cu mine insămi și cu Universul ca atunci când creez.Deci, pot spune că am o conexiune cu arta mea bazată pe spiritualitate. Și este, totodată - sau poate ca rezultat - o formă de terapie. Motivația de a crea vine din interior și vine natural. Pentru mine este aceeași motivație precum cea de a face copii. Am doi copii, două fetițe superbe, urmează să nasc în curând al treilea copil, un băiețel, dar consider că am și mulți alți „copilași” - lucrările mele artistice ( AlinaVuxanovici.com Dintotdeauna m-a mirat și întristat când descopeream cu cât ego suntem clădiți noi, oamenii, aici pe Pământ. Și câte lupte se dau la toate nivelurile în fiecare zi pe planeta noastră, acest „Punct azuriu”. Am pornit de la reflecțiile astronautului și autorului Carl Sagan în cartea sa „Pale Blue Dot”, din care citez: “In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves.”De aici își trage seva misiunea mea prin artă. Misiunea artei mele este să scoată în evidență instanțele, locurile, sentimentele vidate de ego. Este mesajul meu către lume că ea se poate ridica la o vibrație mai înaltă și poate trăi în armonie.Îmi place să pictez tot felul de subiecte, în tot felul de stiluri, de la un tablou roz prăfuit - pentru ca îmi plac mult griurile colorate - la tablouri cu culori mai saturate, care merg pe contrastul complementarelor, în funcție de starea mea.Îmi place sa mă joc cu lumini și umbre și, deși tendința e să merg spre pictura abstractă, stilul meu rămâne figurativ. Însă e figurativ dus destul de mult în abstract, nu e un stil figurativ realist.Ca teme recurente, revin tot timpul la „Pilotul de avion” și „Vindecătorul spiritual” („The Healer”).În tema „Pilotul de avion” încerc să surprind puterea omului de a-și învinge fricile. La fel cum pilotul de avion sau un kamikaze își învinge frica de moarte. De asemenea, aduc în fața privitorului povești despre efemeritatea lucrurilor în vastul și eternul Univers și despre indiferența acestuia la dramele și atașamentele din viața fiecăruia.În lucrările cu tema “Vindecătorul spiritual” prezint posibilitatea omului de a se vindeca singur pentru că acest vindecător se află în noi înșine.Dacă e să fiu sinceră, cred că aceste teme reprezintă cumva un alter ego. Mi-ar plăcea să fiu și pilot de avion, și vindecător. Dar acesta este doar un punct de pornire. Pe parcursul și până la finalul unei lucrări, arta mă preia pe mine, temele mă aleg ele, într-un fel.Îmi plac multe stiluri și multe medii, chiar am tendința să experimentez tot ce pot experimenta în ce privește materialele: de la grafit și cărbune, la tuș, marker, liner, creion sangvinic, pastel, acuarelă, guașă, apoi, bineînțeles, acrilic și ulei, până la materiale ca lichenii, rășina epoxi, lâna, șervețelele și hârtia de orez. Îmi plac toate și sunt entuziasmată de ce rezultate expresive pot avea în urma combinării inedite dintre materiale. Ador să mă joc și să experimentez!Însă, cel mai mult îmi place tehnica cuțitului (impasto) în acrilic și ulei pe pânză. Și, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că și în primele mele picturi, pe la 8 ani, îmi plăcea cel mai mult sa folosesc culori împăstate vibrante. Îmi place acest efect de 3D și îl folosesc în multe lucrări pentru că produce o lumină vibrată, deosebit de plăcută pentru ochi, dar care conferă și o anumită forță, un caracter puternic. Și simt că tehnica impasto mă ajută cel mai bine să transmit prin fiecare lucrare mesajul dorit.De asemenea, grafitul este un mediu pe care îl prefer de multe ori. Mi se pare că este cel mai onest mediu, prin simplitatea lui. Cu el nu poți minți. Cum și cât îl folosești depinde numai de creator și rezultatul este pe măsură. Pe când, cu alte medii mi se pare că poți “trișa” :)Caligrafia cu peniță și tuș îmi place deosebit de mult datorită rigurozității sale. Eu practic stilul Copperplate. Ca să ajungi la perfectarea stilului, caligrafia te obligă să te concentrezi și să fii conștient de tine și de postura corpului tău. Și să practici răbdarea. Iar asta e o formă minunată de meditație. Respirația trebuie armonizată cu liniile ascendente și descendente, iar poziția corpului trebuie să-ți permită o respirație naturală și adâncă. Astfel, trebuie să te concentrezi pe fiecare element al unei litere și să te întorci la „bastonașe” deseori. Nu poți grăbi procesul. Și consider că aceste practici te învață „umilința” în sensul bun al termenului, în sensul eliminării ego-ului din procesul creativ.Nu mă tem nici de dimensiuni: am pictat tablouri pe pânze mari, dar am creat și lucrări în tehnica fired ink pe multe bucăți micuțe de sticlă pe care le-am alăturat și expus pe un fundal alb.Suporturile pe care lucrez diferă și ele. Cel mai des lucrez pe pânză pe șasiu. Insă una dintre cele mai reușite lucrări de-ale mele este o mică iconiță pictată în tehnica tempera pe placă de lemn.Țigla veche de pe casa de la țară este iar un suport pe care pictez cu mult drag.Arta mi-a plăcut dintotdeauna, în majoritatea formelor ei. Cred cu tărie că oamenii se nasc artiști dar, pe parcurs, mulți își blochează creativitatea adoptând convingeri despre artă care îi îngrădesc în procesul artistic. Dacă vă uitați la copii, cel mai bine se exprimă și învață prin acte artistice: cântece, povești, poezii, desen, pictură, dans etc. Jocul este o formă de artă. Pe măsură ce cresc, în funcție de mediul în care cresc și de educația primită, mulți uită să se joace, se abțin să creeze, se orientează spre activități mult mai „serioase”, din punctul lor de vedere.În ce privește pictura, interesul acut a venit ând am văzut, într-un album de artă pe care-l avea tata, tabloul „Omul cu tichie albastră” de Jan van Eyck. Este o imagine de care nu mă pot despărți și care îmi trezește și acum, ca adult, sentimente puternice. Cred că aveam 5-6 ani când am văzut acea pictură. Cum spuneam mai sus, în școala generală am avut prima lucrare expusă, era o vază cu flori, o lucrare cu culori foarte împăstate.Da, am urmat timp de 2 ani cursuri la școala privată Art House Bucharest cu profesoara Ruxandra Ivan. Am urmat timp de 1 an cursuri de caligrafie cu Ana Maranda (Ana scrie frumos).Puteți urmări creațiile mele de pictură, desen, caligrafie și alte forme de artă vizuală pe site-ul meu oficial - AlinaVuxanovici.com și pe pagina de Facebook Alina Vuxanovici