Te-ai saturat de caldura? Combate temperaturile lunii august cu aceste bauturi alcoolice!

Temperaturile extreme de vara pot strica starea oricui. Din fericire, exista remedii pentru aceasta problema, care sa te ajute sa te racoresti si sa uiti de caldura de afara. Un cocktail realizat din bauturi alcoolice si multa gheata este tot ceea ce ai nevoie pentru aceasta vara. O combinatie revigoranta, colorata si plina de aroma te va face, cu siguranta, sa induri cu o mai mare usurinta temperaturile lunii august.Asociaza diferite bauturi alcoolice cu fructe, ierburi si legume proaspete pentru a crea cocktailuri usoare pentru vremea calduroasa care nu doar ca sunt delicioase, dar ofera si o stare de spirit excelenta celui care le consuma. Foloseste-ti imaginatia pentru a crea cateva bauturi alcoolice distractive ale caror retete se regasesc mai jos!Pepenele rosu este fructul vedeta al verii, iar folosirea sa intr-un cocktail nu are cum sa nu ofere rezultate minunate. Pentru acesta, vei avea nevoie de 60 ml de vodka, coaja de lamaie, patru sau cinci cuburi de pepene rosu (fara seminte), apa minerala, 1 lingurita de sirop simplu din zahar, gheata zdrobita si pepene pentru garnitura.Amesteca, intr-un recipient, coaja de lime impreuna cu toate cuburile de pepene. Adauga vodka si siropul, impreuna cu gheata, dupa care agita amestecul. Strecoara continutul intr-un pahar inalt, care este pe jumatate umplut cu gheata si completeaza cu apa minerala. Decoreaza paharul cu ajutorul unei bucati de pepene. Daca vrei sa schimbi reteta, poti folosi castraveti, menta si lime sau afine, menta si lime.Cand vine vorba de bauturi ideale pentru vara, aceasta este cea care se afla in topul combinatiilor delicioase. Vei avea nevoie de 60 ml de rom, 1 - 2 lingurite de sirop de zahar, suc de la o jumatate de lamaie, 60 g de capsune proaspete, un sfert de banana taiata in cuburi si felii de capsune sau lime pentru decor.Pune toate ingredientele intr-un blender si asteapta pana vei obtine un amestec omogen. Toarna continutul intr-un pahar de cocktail si decoreaza-l cu feliile de capsune si de lime. Totodata, poti personaliza acest cocktail prin folosirea altor fructe, cum ar fi zmeura si lime sau capsune si pepene galben.Mirosul si gustul de busuioc pot fi foarte revigorante pentru zilele de vara, mai ales daca alegi ca acesta sa fie elementul secret al unei bauturi alcoolice de vara. Vei avea nevoie de zece frunze de busuioc, o lingurita si jumatate de zahar pudra, gheata zdrobita, 60 ml whiskey, apa minerala si frunze de busuioc pentru garnitura.Marunteste frunzele de busuioc si amesteca-le cu zaharul pudra. Intr-un pahar umplut pe jumatate cu gheata zdrobita, adauga combinatia obtinuta. Peste acesta, toarna cei 60 ml de whiskey si apa minerala si amesteca. Decoreaza paharul cu frunze de busuioc.Iata 3 retete care te vor ajuta sa obtii cele mai potrivite cocktailuri pentru finalul acestei veri! Daca esti adeptul combinatiilor racoritoare, intra pe BeiCeVrei.ro pentru a gasi cele mai bune bauturi alcoolice pe care sa le folosesti cu succes in retetele tale!