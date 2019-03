TEST. Primul cuvant pe care il vezi spune multe despre tine. Esti pregatit?

Esti pregatit pentru acest test? Priveste panoul de litere si citeste semnificatia primului cuvant pe care il gasesti. Vei fi uimit sa afli detalii noi despre personalitatea ta.Daca primul cuvant pe care l-ai descoperit este ONESTITATE, inseamna ca esti o persoana sincera, onesta. Sunt si cuvinte negative pe lista, dar daca focusul tau a fost pe acest cuvant, inseamna ca esti o persoana aflata mereu in cautarea adevarului. Stii sa apreciezi onestitatea si intelegi cat de important este pentru un om sa fie cinstit. Este destul de dificil sa mai fii onest in ziua de azi, insa tu nu te dai batut.Dragostea face lumea ta sa se invarta. Esti o persoana iubitoare, calda, generoasa. Pui iubire in tot ce faci. Pentru tine, dragostea este o forma de glorie. Putini oameni pot iubi mai mult si mai dezinteresat decat o faci tu.Bunatatea este o calitate pe care nu multa lume o mai are, in zilele noastre. Esti o persoana draguta, mereu gata sa-I ajute pe cei aflati in nevoie. Oamenii vin la tine pentru o vorba buna, pentru sprijin si pentru modul in care se simt atunci cand sunt in preajma ta.Daca ti-a atras atentia acest cuvant, esti fascinat de ceea ce este DINCOLO. Cuvantul reflecta latura intunecata si morbida a personalitatii tale si are la baza conceptia ta despre moarte. Poate insemna ca esti o persoana pesimista sau, pur si simplu, o persoana care se gandeste profund la sensurile lumii. Moartea nu este ceva care te deranjeaza, ci ceva pe care ai vrea sa-l intelegi.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.