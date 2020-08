Top 10 Cadouri Barbati Best Sellers 2020

Exista un barbat in viata ta care merita un cadou unic? Indiferent daca este vorba de sotul tau, iubitul tau, fiul tau, seful tau, colegul tau, cel mai bun prieten sau fratele tau, iti aratam care sunt cele mai vandute cadouri barbati in 2020.Acest top este oferit de Mindblower, magazinul cadourilor iesite din minti, care livreaza zilnic sute de cadouri originale in toata tara. Cei de la mindblower spun ca o modalitate simpla de a gasi cele mai bune cadouri barbati in 2020 este sa gandesti dincolo de asteptari. Ia in considerare hobby-urile, interesele si pasiunile barbatului pentru care cauti un cadou deosebit. Nu vei gresi niciodata cu o idee originala, iar cele mai bune cadouri vin din suflet si pot fi accesorizate cu un mesaj simpatic.Iata 10 Best Sellers 2020 cadouri barbati care merg la sigur, indiferent de ocazie - petrecere de Mos Craciun, zi de nastere, aniversare casatorie, onomastica, Secret Santa, Ziua Barbatului, Ziua Indragostitilor, cadou de nunta etc.1. Dozator de bauturi Glob pamantesc cu doua paharePentru cei sau cele care si-au setat un buget de circa 200 de lei pentru un cadou barbati, acest dozator este alegerea sigura. Este un decantor de bauturi in forma unui glob pamantesc si vine la pachet cu doua pahare, usor impregnate cu silueta unor continente. Globul pamantesc este asezat pe un suport din lemn si sigilat cu un dop rubber, pentru ca nicio picatura sa nu se prelinga accidental. Cadoul este impresionant, in special pentru barbatii cu gusturi fine, care apreciaza o discutie elevata sau o seara linistita in compania unui pahar de lichid select.2. Puzzle 3D Dream Cabriolet VM-05 din lemn UgearsIn spatele oricarui barbat sta un copil istet gata oricand sa-si foloseasca abilitatile cu pricepere pentru a construi ceva. De aceea, din topul best sellers cadouri barbati 2020 nu lipseste acest puzzle 3d din lemn. Este un puzzle Ugears, un brand care se remarca prin originalitate. Acest puzzle 3d contine 739 de piese deja decupate cu laserul. Se pot asambla usor, fara adeziv sau scule speciale. La final, modelul cabriolet va avea circa 350 x 157 x 90 mm. Ce e cu totul unic la acest puzzle 3d din lemn este mecanismul mobil. Practic masina se poate misca inainte si inapoi, fiind impresionanta. Detaliile sunt extrem de realiste: geamurile si stergatoarele functionale, trusa pentru reparatii, motor cu banda din cauciuc, cric pentru ridicare, statie radio vintage etc.3. Rucsac antifurt Bobby Hero RegularRucsacul antifurt este o curiozitate din ce in ce mai populara si mai utila. Bobby este unul din cele mai originale cadouri barbati pentru studenti, tineri, profesionisti, oameni de business, calatori etc. Inventivitatea sa consta in primul rand in portul USB util pentru incarcarea telefonului si laptopului din mers. Portul nu este la vedere, ci ascuns, pentru a nu atrage atentia hotilor. Intregul design al rucsacului este construit pe aceasta idee: fara fermoare si buzunare la vedere, cu material anti taieturi, fermoar extern de blocare, buzunare RFID pe bretele, anti furturi cibernetice, compartimente antisoc. Rucsacul Bobby Regular este perfect pentru laptopuri cu ecrane de 15.6 inch, dar pe mindblower gasesti o multime de alte modele antifurt.4. Sosete Amuzante Bring Me WineSosetele colorate sunt de departe unul din cele mai vandute cadouri pentru barbati, dar modelul Bring Me Wine detine suprematia. La prima vedere sunt niste sosete oarecum obisnuite, dar imediat ce le incalti si te asezi in pat, isi fac simtit efectul: vei fi tratat cu vin si servit regeste. De ce? Mesajul de pe talpile sosetelor este de vina: If you can read this, bring me more wine. Sosetele au marime universala, 37 - 43, iar acest lucru inseamna ca nu trebuie sa-ti faci probleme ca nu i se vor potrivi sarbatoritului. La cat de amuzante sunt, este de inteles de ce aceste sosete se afla in topul best sellers 2020 cadouri pentru barbati, indiferent de ocazie: petrecere secret santa, cadouri de Mos Craciun sau Mos Nicolae, zi de nastere, aniversare casatorie etc.5. Set cadou pentru barbierit 3 pieseIn ultimii ani, moda barbatilor care poarta barba medie sau lunga a crescut considerabil. Poate de aceea, nu ar trebui sa ne surprinda ca unul din cele mai in voga cadouri pentru barbati nu are legatura cu aparatul si spuma de ras, ci cu un set cadou de ingrijire a barbii. Acest set cuprinde 3 piese speciale: o perie, un pieptan din lemn si o forfecuta, perfecte pentru ritualul de ingrijire a barbii. Toate cele 3 accesorii premium sunt asezate intr-o cutie neagra cu inchizatoare magnetica, ideala chiar si pentru barbatii care calatoresc.6. LapWood Masuta pliabila din bambusAnul 2020 a fost marcat de schimbari uriase, iar cea mai mare dintre acestea este pandemia de coronavirus. Acest lucru a facut ca tot mai multe persoane sa lucreze de acasa, cu scopul de distantare sociala si limitarea raspandirii virusului. Probabil ca acest lucru justifica urmatoarea intrare in topul best sellers cadouri barbati 2020: o masuta laptop pliabila din bambus. Cu ea alaturi, poti sa lucrezi confortabil din orice incapere din casa si din orice colt. Cand nu o folosesti, o pliezi si o depozitezi facil. Fabricata din bambus rezistent si non-toxic, masuta de despica in doua si permite reglarea primei suprafete, pentru a inclina laptopul cat mai confortabil (5 pozitii). Are inclusiv sertar si suport de pahare.7. Accesorii telefonBarbatii sunt pasionati de gadgeturi si tot ce tine de tehnologie. De aceea, daca vrei sa le oferi un cadou reusit, poti miza pe un accesoriu de telefon cum ar fi un obiectiv telefon 3 in 1, universal, un incarcator wireless pentru telefon sau chiar o baterie externa de 5000 MAh. Expertii in cadouri de la mindblower confirma ca in 2020 in topul cadourilor best sellers pentru barbati se gasesc aceste accesorii originale pentru smartphone.8. Casti wireless pentru cadouri barbatiUn cadou muzical poate impresiona orice barbat. Indiferent de genul sau preferat, nu vei da gres daca ii vei oferi o pereche de casti wireless. Acestea se pot conecta fara fir si pot fi folosite confortabil in casa ori pe strada sau in orice alta locatie. Sunt versatile, usor de configurat si comunica usor cu telefonul. Se pot seta pe anumite playlisturi. Specialistii in cadouri confirma ca in 2020 a crescut cererea de casti wireless cu incarcare magnetica, pe care multi le aleg pentru a le oferi cadou barbatilor.9. Briceag multifunctional 7 in 1Cadourile practice sunt cele mai potrivite pentru barbati, iar din acest punct de vedere uneltele multifunctionale sunt la mare cautare. De exemplu, acest briceag multifunctional, in ciuda aspectului sau compact, are nu mai putin de 7 unelte, inclusiv lanterna cu LED, cutit, pila, cleste, surubelnita cap plat si cap Philips. Cadou deosebit, briceagul se livreaza intr-o cutie neagra metalica, incastrat intr-un suport.10. Set 4 sosuri picante Bad BoysDin topul celor mai vandute cadouri barbati in 2020, nu lipsesc ideile haioase si picanteriile. Acest set cadou sosuri picante este deopotriva amuzant si picant... chiar foarte picant. Sosurile extra- iuti sunt perfecte pentru barbatii puternici, care iubesc mancarea picanta. Pot fi folosite pentru prepararea marinatelor, sosurilor si dressingurilor. Cele 4 sosuri au denumiri haioase si usor intimidante pentru barbatii slabi de ingeri: Razbunarea lui Satan, XXX Chilli Bullet, The Fiery Frenchman, Texan Tongue TIngler.Acestea au fost cele 10 cadouri barbati din topul best sellers 2020: unele practice, altele mai haioase, unele in pas cu tehnologia si altele recreationale; toate, insa, super originale. E clar: in 2020, cei mai norocosi barbati primesc cadouri foarte inspirate.