Top cinci show-uri TV pe care sa le urmaresti in luna octombrie

Platformele private de streaming au gasit reteta succesului. Pana la urma, cui nu-i place un film bun? Mai ales pe timp de iarna, o carte captivanta si un serial lung sunt pretextele perfecte pentru a ramane sub o patura calduroasa in diminetile de weekend. De aceea, am ales pentru tine cinci show-uri TV pe care nu ai voie sa le ratezi luna aceasta.Noi venim cu ideile, tu pregateste popcornul.In vreme de pandemie, persoanele care nu gaseau gatitul deloc incantator au inceput sa dezvolte o adevarata pasiune pentru arta culinara. Si bine au facut, pentru ca inspiratie gasesti peste tot, fie la bloggerii culinari, fie la show-uri TV. Noi recomandam un spectacol artistic plin de culoare si gust pe care il poti urmari pe Netflix: „Nadiya face prajituri”.Daca vrei sa stii cum sa coci painea perfecta sau cum poti obtine un blat de tort insiropat corespunzator, Nadiya are solutii pentru tine. Mai mult chiar, descoperi informatii interesante despre calitatea ingredientelor pe care sa le folosesti in mancare, care este pretul unei ciocolate cu gust si cum sa deosebesti fructele proaspete de cele vechi.Seria de opt episoade o sa te faca sa iti pregatesti sortul de bucatarie si sa cauti cele mai simpatice forme de briose, pentru a-i incanta pe cei mici, dar si pe cei mari, cu cele mai pufoase prajituri.Tot pe Netflix te invitam sa descoperi stilul de viata luxos al francezilor. Acest reality-show prezinta povestile de familie ale unei cunoscute agentii pariziene de imobiliare. Bineinteles, afacerea este nisata si familia Kretz face tranzactii cu sume fabuloase peste tot in Franta si in strainatate. Show-ul a avut premiera in 2020 in Franta si Monaco, iar gigantul Netflix i-a primit apoi pe protagonisti cu bratele deschise.Cine a vazut „Cronicile din Narnia” sau „Portretul lui Dorian Grey” nu a ramas insensibil la talentul actorului Ben Barnes. Acesta joaca rol principal in „Regatul Umbrelor”, un serial american de fantezie. Se bazeaza pe trilogia „Grisha” si duologia „Banda celor sase ciori, scrise de Leigh Bardugo. Autoarea s-a inspirat in operele sale din imaginea imperiului rus la inceputul secolului al XIX-lea. Elementele slavone si creaturile intunericului vor face perechea perfecta pentru aceasta noua aventura in care urmeaza sa intri.Daca iti plac serialele politiste, atunci „Crimele din Belfast” este show-ul potrivit. In rolul asasinului in serie care sperie Irlanda de Nord joaca Jamie Dornan. Pentru cunoscatori, actorul l-a jucat pe Christian Grey in „50 de Umbre ale lui Grey”, iar aici ne aduce aminte ca nu este doar un chip frumos, ci si un actor foarte bun. Politista care incearca sa-l deconspire este nimeni alta decat Gillian Anderson, cea care a castigat in 2021 premiul Emmy pentru rolul secundar din „The Crown”. Un serial de neratat intr-un weekend ploios de octombrie.Acest serial de televiziune are deja trei sezoane si este inspirat din fapte reale. „La limita realitatii” spune povestile unor oameni care impartasesc cu publicul larg, dar si cu familia si cei mai buni prieteni fragmente terifiante din trecutul lor. Serialul le reconstituie povestile si ii pune fata in fata cu durerea pe care inca o poarta cu ei. Poate ca nu crezi acum in supranatural, dar dupa ce vei urmari cateva episoade iti vei da seama ca undeva, intr-o realitate pe care nu o vezi, altcineva te vede.Sursa foto: Pexels