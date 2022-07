Transferul numelor de domenii web: cand, cum, si de ce?

In acest articol vom puncta cateva aspecte esentiale referitoare la transferul numelor de domenii: ce este, de de ce este necesar, in ce consta si cat dureaza. In plus, veti afla care sunt criteriile care fac un nume de domeniu eligibil pentru transfer.Transferul numelor de domenii web este procesul de mutare a numelui dvs. de domeniu intre companii care furnizeaza servicii de inregistrare si gestionare a domeniului, care se numesc registrari de domenii precum hostx.ro Transferul domeniului dvs. catre un alt registrar este un proces simplu si rapid dar este important sa luati in considerare mai intai cativa factori. Aflati in continuare mai multe despre procesul de transfer al domeniului inainte de a lua o decizie, inclusiv la ce registrar sa transferati, cum sa va pregatiti pentru schimbare, timpii de asteptare estimati si multe altele.Transferurile de domenii web au loc din mai multe motive dar de obicei are legatura cu nemultumiri legate de registrarul actual - poate preturile sau conditiile acestuia va nemultumesc - sau ati putea dori sa va mutati domeniul la un alt registrar pentru a va gestiona toate domeniile dintr-un singur cont.Cativa factori importanti de luat in considerare atunci cand transferati un domeniu:Cand achizitionati un serviciu este important sa va asigurati ca intelegeti cum sa il utilizati. In cazul achizitionarii sau transferului unui domeniu ar trebui sa puteti administra domeniul fara restrictii si intr-un mod simplu si logic.Daca functii precum e-mailul personalizat sau serviciul de gazduire web sunt importante pentru dvs. si afacerea dvs., asigurati-va ca sunt usor de configurat si utilizat cu noul registrar.Este inevitabil sa va confruntati cu situatii problematice sau sa aveti nevoie de ajutor la rezolvarea problemelor din cand in cand. Este intotdeauna linistitor sa stiti ca exista cineva disponibil pentru a rezolva orice problema ati putea avea sau pentru a va raspunde la orice intrebari.Analizati reputatia serviciului clienti al unui potential registrar de domenii inainte de a face o schimbare. In viitor, cand aveti nevoie de o resetare a parolei sau de indrumare cu privire la alegerea si configurarea produselor dvs. de gazduire si e-mail, veti fi bucurosi ca ati facut-o.Fiecare registrar percepe preturi diferite in functie de serviciile pe care le ofera. Uneori, registrarii ofera beneficii gratuite cum ar fi redirectionarea adreselor URL si a e-mailurilor, gazduire DNS sau autentificarea in doi pasi.Toate acestea fac dificila compararea costurilor intre registratori. Cand vine vorba de preturile pentru registrar, cel mai important aspect este transparenta. - reduceri, ce este inclus in pret si ce nu iar taxele de reinnoire ale domeniului sa fie prezentate cat mai clar astfel incat sa nu existe surprize ulterioare.Transferul unui nume de domeniu este un proces relativ simplu. Registrarul catre care alegeti sa transferati domeniul ar trebui sa aiba instructiuni clare, pas cu pas, pentru transferul domeniului dvs.Astfel, va trebui:- sa va asigurati ca domeniul este deblocat la registrarul actual,- sa obtineti codul de autorizare al transferului (codul EPP) pentru domeniului actual, si- sa initiati transferul cu registrarul la care doriti sa trecetiDesi panoul de control al domeniului fiecarui registrar este diferit acestea sunt instrumente mandatate de ICANN care ar trebui sa fie usor accesibile.Preturile de transfer domeniu web variaza in functie de extensia domeniului (cum ar fi .COM, .LIVE sau .IO) si in functie de registrarul de domeniu.Majoritatea registratorilor ofera o lista usor accesibila de preturi de inregistrare, reinnoire si transfer de domeniu. Cand transferati domeniul dvs., data de expirare a domeniului dvs. este prelungita cu inca un an astfel incat un transfer actioneaza ca o reinnoire pentru un an, pe langa mutarea numelui domeniului dvs. intr-o casa noua.Odata initiat, un transfer de domeniu dureaza de obicei de la cateva minute la cateva zile. Este important sa luati in considerare modul in care transferul ar putea afecta serviciile legate de domeniul web dar va puteti pregati din timp astfel incat sa nu pierdeti conexiunea la site-urile web sau la e-mail.Pentru a reduce timpul de nefunctionare puteti actualiza serverele de nume ale domeniului pentru a indica noul furnizor inainte de a initia un transfer de domeniu. Acest lucru va reduce considerabil orice timp de nefunctionare pentru site-uri web, e-mail si alte servicii conectate la numele dvs. de domeniu. Retineti ca setarile serverului de nume nu pot fi modificate in timp ce un transfer de domeniu este in curs!Domeniile pot fi transferate numai daca sunt inregistrate de cel putin 60 de zile, nu au fost transferate in ultimele 60 de zile si au fost deblocate in contul dvs.Conform regulilor ICANN, nu aveti voie sa transferati domeniile web in primele 60 zile de la inregistrarea acestora. Registrarii de domenii sunt obligati sa impuna o blocare care impiedica transferul unui nume de domeniu timp de 60 de zile dupa modificarea informatiilor unui solicitant.Procesul de transfer al unui domeniu web catre altcineva depinde daca executati un transfer intern – de la un cont la altul la acelasi registrar – sau daca transferati domeniul la un nou registrar.Pentru transferurile interne, veti avea nevoie de codul de cont sau ID de cont pentru noul proprietar al numelui de domeniu apoi puteti initia transferul din contul dvs. Fiecare sistem de management al registrarului este putin diferit iar unele necesita sa contactati asistenta pentru clienti pentru a initia un transfer intern deci consultati politica de transfer domeniu a registrarului dvs.Modificarea detinatorului unui domeniu .ro se se face printr-o procedura de transfer a dreptului de folosinta pentru respectivul domeniu. La HostX, modificarea proprietarului unui domeniu .ro implica:- Plasarea unei comenzi de transfer din contul dvs.,- Generarea unei facturi proforme si mentionarea datelor noului detinator- Dupa confirmarea platii vom initia procedura de transfer a dreptului de folosinta.- Actualul detinator trebuie sa se autentifice in contul ROTLD si sa obtina cheia de autorizare a transferului drept de folosinta, aceasta cheie se transmite catre HostX.- Va vom solicita anumite informatii privind noul proprietar, iar dvs. trebuie sa transmiteti datele noului proprietar departamentului de suport hostx.ro.Pentru alte extensii, daca transferati domeniul dvs. intr-un cont la un alt registrar, va trebui de obicei:- sa dezactivati protectia confidentialitatii WHOIS,- sa verificati daca datele de contact administrative ale domeniului sunt corecte,- sa deblocati domeniul, si- sa obtineti codul de autorizare de transfer al domeniului.Odata ce acesti pasi sunt finalizati, noul proprietar poate solicita un transfer de domeniu la noul registrar si veti putea aproba cererea de transfer prin e-mail.