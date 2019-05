Trend alert: cadouri inspirate, de la Gift Express

Cadourile pot fi si ele inscrise in trendurile anuale. Luam cu asalt magazinele de profil pentru ca stim ca acestea surprind cu idei fresh, de fiecare data. Atentie insa si la cum adaptam ideea de cadou pentru destinatar.Ne indreptam atentia catre magazinul online Gift Express in cautare de. Ne lasam ghidati de trendurile propuse aici si iata deci ce idei atrag atentia:Un cadou perfect nu te costa o avere. Daca tii cont de stilul destinatarului tau si stii ca este din fire practic, alege un cadou pe care cu siguranta il va folosi. Poate fi o baterie externa, o bricheta electrica sau mai complex de atat un ceas cu incarcator wireless incorporat. Mizeaza pe ceva nou, util, interesant.Optiunile de la Gift Express sunt si mai variate. Cum suna spre exemplu un ceas de perete silentios? Ticaitul nu este pe placul unora, care simt presiunea secundelor contorizate. Totusi un ceas de perete este util si joaca si rol decorativ.Atunci cand simti ca nu mai stii ce ai putea face cadou unui barbat, o sticla de vin pare sa fie un substitut. Pana la urma ce sa nu iti placa la un astfel de gest? Vinul este servit, binevenit oricand. Totusi in varianta unui cadou care se doreste surprinzator si apreciat, sticla de vin ar putea fi ceva mai mult decat una cu eticheta unui brand de vin.Licoarea bahica imbuteliata poate avea o eticheta personalizata. Gift Express propune in acest sens sticle de bautura personalizata, cu mesaj fie gravat, fie pictat. Cu ambalare cadou, o astfel de sticla de vin devine un motiv in plus pentru care cadoul este special. Vinul poate fi de colectie si completat cu un suport inedit, cu forme si tematici ce pot avea legatura directa si semnificatie aparte pentru destinatar - forma de bucatar, pescar, masina etc.Opulenta, luxul, rafinamentul coplesesc. Asadar, atunci cand bugetul nu este o problema, cadoul ales poate fi un ceas de mana, un tablou original cu pergament de argint spre exemplu - ce va include un mesaj ales dupa bunul plac.De data aceasta ar fi bine de stiut ce gusturi are in materie de accesorii. Pentru cei pedanti care obisnuiesc sa poarte costum, cadoul poate fi despre eleganta masculina clasica, butoni sau ac de cravata. Pentru cei cu preferinta pentru stil sport, un ceas de acest gen este perfect.Cadourile sunt despre arta de a alege si a daruiInevitabil trebuie pastrata regula nescrisa a etichetei privind modul in care se alege un cadou si ulterior va fi oferit. Gift Express este asadar un univers al cadourilor ce inspira, intrucat alegerile depind de varsta, meserie, interese si de relatia cu cel vizat. Cadoul este asadar o arta, transpusa in gratia cu care este inmanat un obiect, bine ales.Pentru un plus de eleganta, ambalarea joaca un rol important, dar este inclusa in pretul cadoului, in ofertele de la Gift Express. Catalogul online este disponibil exclusiv la giftexpress.ro.