Trucul genial pentru cele mai delicioase snitele. Pune cola in aluat. Iata ce se intampla

Snitelele pot fi si mai bune daca adaugi in aluat un ingredient special: celebra bautura Coca Cola. Aceasta le va da o savoare speciala si o textura uimitoare.Taie bucatile de carne, pui, porc sau vita, apoi trece-le prin amestecul de faina, ou si pesmet si prajeste snitelele in ulei incins. Aceasta este reteta clasica, insa, daca vrei sa le dai o aroma speciala, adauga in aluat si cola. Vei obține un aluat pufos și aerat, șnițelele fiind gata mai repede. De asemenea, ingredientul minune va face ca bucățile de carne să nu mai absoarbă la fel de mult ulei, o altă problemă cu care se confruntă unele gospodine.