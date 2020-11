Trucuri ca sa castigi mai mult timp pentru tine in fiecare zi

Daca in ultima perioada te-ai neglijat, asezandu-te pe un plan secund, e timpul sa iti iei revansa si sa ai grija excesiva de tine. Nu e vorba de egoism, ci de responsabilitate fata de tine si fata de cei dragi. Cand tu esti bine, si cei pentru care tu contezi vor fi la fel. Daca vrei sa castigi mai mult timp pentru tine in fiecare zi, este important sa faci cateva mici schimbari.Nu stii cum si de unde sa incepi? Noi venim cu cateva propuneri menite sa te ajute in acest sens.Incearca sa calculezi cat mai obiectiv cat timp petreci facand curatenie, notand cateva intervale orare pe telefon. Daca rezultatul te va uimi pana si pe tine, inseamna ca intr-un punct nu procedezi corect sau eficient. O solutie ar fi sa automatizezi treburile casnice: in locul mopului clasic sa iti iei unul cu pulverizator si coada reglabila, iar achizitionarea unei masini de spalat moderne, poate chiar una cu functie de uscare, sa devina o prioritate, pentru a nu te mai preocupa deloc de aspectul hainelor murdare, pentru a nu fi nevoita sa le respeli sau sa le clatesti in prealabil. Totodata, daca te-ai saturat de spalat vase, e un moment sa te gandesti serios sa cumperi o masina care sa faca acest lucru in locul tau.In cazul in care te simti pur si simplu epuizata, o idee ar fi si sa chemi pe cineva o data pe saptamana sa faca o curatenie generala, iar tu doar sa o intretii. Daca ai deja o familie sau locuiesti cu partenerul, iar pana acum tu faceai totul singura, este momentul sa ceri ajutorul, sa te lasi sprijinita si sa imparti ceea ce ai de facut sau efectiv sa faceti curatenie cu randul.Daca principiile metodei Marie Kondo, care militeaza pentru minimalism, nu ti s-au potrivit, cea care inca pastrezi pana si uniforma din liceu ca amintire si nu te poti desparti prea usor de obiectele dragi, atunci poti incerca o alternativa. Se numeste tehnica Pomodoro si consta in alocarea unui anumit timp pentru o anumita activitate.De exemplu, daca intr-o zi ti-ai propus sa aspiri toata casa, dar si sa gatesti o tarta cu mere si sa pui toate hainele la spalat, seteaza-ti alarma telefonului pentru un interval de 30 de minute, de exemplu, in care vei lucra exclusiv la o anumita sarcina. In tot acest timp te vei concentra asupra ceea ce ai de facut si vei da dovada de eficienta, mai ales daca esti o fire care in mod general este distrasa usor de numerosi factori.Astfel, nu numai ca la finalul zilei vei reusi sa bifezi tot ceea ce ti-ai propus, dar te vei si disciplina radical, mai ales daca pana acum iti lipsea cu desavarsire aceasta caracteristica.Sursa foto: unsplash.com