Trucuri feng shui ca sa ai noroc in dragoste in 2020

Cand intri in dormitor, ti se vede patul? Sau este ascuns dupa usa? In cazul in care patul nu este “la vedere”, specialistii in feng-shui spun ca nu esti pregatit pentru dragoste si te ascunzi de ea.Un sifonier aerisit lasa energia feng shui sa circule si sa aduca cu ea sanatate, oportuntiati si noroc in dragoste.Energia feng shui trebuie sa circule in aceste zone importante din casa. Orice dezechilibru intr- una din ele se va reflecta mai devreme sau mai traziu in energia relatiei amoroase.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.