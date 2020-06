Un grup de pasari Flamingo observat in Delta Dunarii

Aceasta specie de Flamingo uriasa se cuibareste in bazinul mediteranean. Coloniile cele mai apropiate de Romania sunt in Grecia, Turcia sau Muntenegru, a explicat ARBDD, o distanta considerabila tinand cont ca aceste pasati zboara doar pe distante scurte.Pasarea este rareori vazuta in Romania, unde este reperata in partea de sud-est a tarii.In afara perioadei de reproducere, pasarile prezinta o mobilitate ridicata. Acestea apartinand populatiilor din estul Marii Mediterane, din Egipt, Grecia sau Turcia.