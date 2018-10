Un pas in plus pentru siguranta in familie - Hyundai i40

Familia este cel mai important lucru pentru cei mai mulți dintre noi fiind cadrul cel mai potrivit în care ne manifestăm iubirea și grija pentru cei pe care vrem să-i știm în siguranță în fiecare zi. Atunci când alegem o mașină, cum este, de exemplu Hyundai i40, avem întotdeauna în vedere siguranța. Cu atât mai mult în situația în care suntem părinți și când toate responsabilitățile noastre se înmulțesc și la fel și grijile pe care le avem față de cei mici. Întotdeauna ne dorim ca aceștia să ajungă în siguranță la școală sau acasă, motiv pentru care căutăm întotdeauna o mașină sigură.Noul Hyundai i40 este o mașină de familie care are integrate elemente de caroserie mult mai performante față de modelele Hyundai precedente garantând, astfel, un plus de siguranță celor aflați la bordul său. Încă din momentul în care se deschide portiera, acest vehiculul oferă o experiență de condus de neuitat, habitaclul fiind elegant, spațios și confortabil pentru toți pasagerii. Modelul este, de asemenea, unul agil și versatil, beneficiind de un control avansat al tracțiunii în viraje. De asemenea, sistemul de frânare este unul foarte performant, primind, în 2017, 5 stele NCAP. În momentul în care acesta recunoaște o problemă frânele sunt acționate automat, iar vehiculul este încetinit până când pericolul dispare. Dacă însă acest lucru nu se întâmplă, iar frânarea este bruscă,dispune de un sistem de ancorare pentru scaunele de copii, asigurându-le acestora o fixare maximă și implicit protecția micilor pasageri.Hyundai i40 nu este doar un vehicul sigur pentru pasageri, ci și pentru ceilalți participanți la trafic. Să ne imaginăm o călătorie la munte, pe serpentine și o coloană interminabilă de mașini. Hyundai i40 este prevăzut cu o nouă tehnologie ce alungă șoferului toate temerile legate de oprirea motorului atunci când acesta demarează în pantă, deoarece reglează frâna și accelerația în funcție de situație, iar mașina nu mai este un impediment pentru vecinii de carosabil care se luptă cu aceeași problemă. Sistemele de asistență la parcare sunt și ele de ajutor în această situație, la fel ca și sistemul video cu afișaj pe display-ul bordului sau farurile cu iluminare laterală care asigură necesarul de lumină pentru o sesiune de condus în siguranță. Și tot pentru siguranță, Hyundai i40 deține un sistem de nouă airbaguri care pot reduce riscul rănilor grave în urma unui impact, unul dintre acestea aflându-se chiar sub volan, pentru protecția picioarelui șoferului.Disponibilă și prinlocali, Hyundai i40 nu este doar o mașină sigură, ci și una care are o manevrabilitate sporită și un consum eficient de combustibil, chiar dacă are o putere de 141 CP. Plăcerea de a o conduce este deosebită, chiar dacă această mașină este una care se axează pe siguranță. De asemenea, aspectul este unul deosebit, modelul Hyundai i40 având, astfel, un design rafinat cu linii fluide și dinamice în același timp ce are la bază tehnologia Hyundai – fluidic sculpture. Reprezentativă pentru aspectul gamei este și forma grilei hexagonale, toate aceste detalii conturând o apariție expresivă.