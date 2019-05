Un simplu exercitiu de matematica starneste controverse in online. Care este rezultatul corect?

Greseala provine dintr-o eroare in legatura cu ordinea rezolvarii operatiilor.5 + 5 x 5 + 5 este privit ca (5 + 5) x (5 + 5), iar rezultatul ar fi 10 x 10 = 100.Dar, cum exercitiul nu contine paranteze, nu se aplica decat o regula simpla in matematica. Se rezolva intai operatiile de gradul II (in cazul de fata inmultire), apoi operatiile de gradul I, in ordinea intalnirii lor.5 + 5 x 5 + 5 devine 5 + 25 + 5 = 30 + 5 = 35.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.