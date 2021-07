Unde a fost deschis cel mai mare AquaPark din Romania. A costat 6 milioane de euro

Noul parc acvatic poate gazdui 3500 de persoane, insa, in contextul epidemiologic actual, poate primi vizitatori in limita a 1500 de persoane. Parcul dispune de un bazin cu valuri şi tobogane, cel mai înalt având 20 de metri, dar şi beach baruri şi o zonă destinată organizării evenimentelor.Există 600 de şezlonguri, hamace, perne puf pentru plajă, colace single şi duble.S-au amenajat trei beach baruri pe plajă şi unul în zona Aqua Park, o zonă de food court cu 11 puncte cu vânzare, o zonă care va fi destinată organizării unor evenimente, dotată cu scenă şi un teren pentru activităţi sportive, vestiare, duşuri etc. Parcarea are 120 de locuri şi pentru a facilita accesul la obiectiv s-au înfiinţat și două linii speciale de autobuz.