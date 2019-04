Unde mergi de 1 mai? Se redeschide cea mai cunoscuta berarie a Bucurestiului

Daca ramai in Bucuresti de 1 Mai, atunci poti petrece ca pe vremuri la cea mai veche berarie artizanala a Bucurestiului. Becker Brau, preluata de curand de grupul City Grill, se redeschide chiar pe 1 Mai, dupa o investitie de jumatate de milion de euro. Noii proprietari au readus chiar si fanfara cu care bucurestenii s-au obisnuit in anii '90-2000, pe vremea cand Becker Brau se numara printre cele mai cunoscute locuri din Bucuresti.Noul Becker Brau va pastra nu doar fanfara, ci si berea buna, artizanala, care a consacrat locul, avand in vedere ca a fost prima berarie cu bere craft din Bucuresti. In continuare aici se va regasi berea produsa dupa o veche reteta germana, dar si preparatele faimoase al bucatarilor de la berarie, cum ar fi gulasul. In plus, meniul va fi completat de preparatele Hanu' Berarilor, care de altfel opereaza spatiul.Terasa este uriasa si poate gazdui pana la 300 de clienti, pe langa cei 200 de la interior. Redeschiderea berariei face parte din planul mai amplu de extindere al grupului City Grill, care detine, printre altele, numeroase spatii faimoase: Hanul lui Manuc, Pescarus, Caru cu bere. De altfel, extinderea, pentru care s-au alocat in 2019 3,5 milioane de euro, este orientata spre locuri similare, incarcate de istorie, cladiri unde se poate reda atmosfera BUcurestiului de alta data.