Unde petreci Revelionul 2022-2023? Iti recomandam pachete turistice pentru Turcia, de la Hello Holidays

Chiar dacă nici măcar vara nu s-a încheiat, nu înseamnă că nu îți poți face planuri pentru Revelion. Finalul de an va fi aici mai repede decât ți-ai putea imagina și este nevoie să îți faci planuri din timp.Anul acesta, îți recomandăm să alegi Turcia pentru un Revelion de vis, iar în continuare îți vom prezenta câteva oferte revelion 2022-2023 de la Hello Holidays. Sunt oferte excelente, în hoteluri de lux, în care te vei simți excelent. Tot ce trebuie să faci este să alegi pachetul turistic dorit și să aștepți Revelionul.Prima ofertă pe care ți-o recomandăm este un Sejur Turcia - Kusadasi, de 7 nopți, cu autocarul. Cazarea se face la hoteluri excepționale, respectiv 4 nopți de cazare la Hotel Palm Wings Ephesus, de 5 stele, în regim ultra all-inclusive și 3 nopți de cazare la hoteluri de 3 stele superior, cu mic dejun inclus. Ai posibilitatea de a alege și diverse excursii opționale, la cele mai populare obiective turistice din zonă. De asemenea, în pachetul turistic este inclusă și o vizită la Troia, cina festivă din noaptea de Revelion și turul orașului Istanbul.Dacă îți place regiunea Antalya și vrei să o vizitezi și iarna, cu ocazia Revelionului, atunci Hello Holidays îți oferă pachetele turistice ideale pentru tine. Primul este un Sejur de 5 nopți în Analya, Antalya. Cazarea va fi la Aska Just in Beach de 5 stele, iar transportul se realizează cu avionul. De menționat faptul că pachetul turistic cuprinde un regim all-inclusive, transportul cu avionul, transfer aeroport-hotel-aeroport, taxele de aeroport, asistență turistică. Având în vedere că hotelul este situat pe plajă, te vei bucura de o priveliște de vis.Tot pentru Antalya, îți mai recomandăm un sejur de 5 nopți în Belek. Transportul se realizează tot cu avionul, astfel că nu vei avea nicio grijă. Tot ce trebuie să faci este să îți pregătești bagajele și sa te prezinți la aeroport la timp. Oferta turistică include 5 nopți de cazare începând din 29.12.2022, transportul cu avionul, transfer aeroport-hotel-aeroport, taxele de aeroport, asistență turistică și mese în regim ultra all-inclusive. Nu-i așa că este o ofertă bună? Dacă vrei să vezi prețuri și alte detalii, îți recomandăm să intri pe site-ul Hello Holidays.Recomandările nu se opresc aici, deoarece așa cum poți vedea și pe site-ul agenției de turism, sunt disponibile foarte multe oferte pentru Revelion în Turcia. Astfel, îți prezentăm și un pachet turistic în una dintre cele mai luxoase și cochete stațiuni din Turcia: Lara. Este un sejur de 5 nopți cu avionul, la Aska Lara Resort Spa, în regim ultra all inclusive. Pachetul turistic include transportul cu avionul, cazarea, asistența turistică și transferul de la și către aeroport.Așadar, ai toate motivele să alegi să îți petreci Revelionul în Turcia. Tot ce trebuie să faci este să intri pe site-ul Hello Holidays și să selectezi ofertele ce ți se potrivesc cel mai bine.Sursa foto: https://unsplash.com/photos/6ypLalh88XI