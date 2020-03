Urmeaza ziua 03.03! ATENTIE! Schimbari puternice in viata

Pentru a intelege mai bine magia cifrei 3, ia in calcul urmatoarele “coincidente”. Traim intr-o lume tridimensionala, pe a treia planeta de la soare si toata viata noastra are trei elemente principale: inceput, mijloc si final, nastere, viata, moarte.Nu e de mirare atunci ca ziua de 3 martie este una de o insemnatate numerologica puternica. Asa cum spuneam, va fi ziua 3 din luna 3. Se activeaza astfel un cod puternic al creativitatii, al abilitatii de exprimare, de creare si manifestare.Energia acestei zile ne ajuta sa reflectam la povestea vietii noastre pentru a ne asigura ca scriem ceea ce trebuie. Suntem cocreatorii acestei calatorii prin viata si, desi nu controlam tot timpul evenimentele, putem controla modul in care ne comportam cand acestea apar si putem controla ceea ce devenim dupa aceste evenimente. Deci, numarul reprezinta dezvoltarea, aliniereasufletului, mintii si a corpului.Cifra 3 reprezinta, din punct de vedere numerologic, caramida. Cea care ajuta la construirea a ceea ce vrem noi sa construim in viata. Numarul 3 reprezinta vocea sinelui interior, cel care detine adevarul absolut despre noi insine, cel care ne ghideaza si care ne arata directia corecta.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.