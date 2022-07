Vinul spumant, bautura in care se ascund povesti... spumoase!

Stiai ca se spune ca cel care a descoperit varianta spumanta a vinului a fost un calugar, care a declarat ca acum poate „gusta stelele”? Ori stiai ca cel mai consumat spumant la nivel mondial ramane sampania?Acestea sunt doar doua dintre detaliile legate de bautura pe care intreg mapamondul o adora. Daca vrei sa descoperi mai multe informatii despre minunatul, ai ajuns unde trebuie! Iata cateva aspecte si povesti care te vor face sa privesti spumantele cu alti ochi!Exista mai multe legende in jurul originii acestei bauturi – de altfel, nu ar trebui sa mire pe nimeni faptul ca numeroase persoane revendica asocierea cu descoperirea spumantelor, cele mai somptuoase tipuri de vin din intreaga lume.De departe, cea mai faimoasa poveste vorbeste despre Dom Perignon, care, in secolul 17, a preluat afacerea familiei sale si a continuat sa produca vin in regiunea Champagne. La un moment dat, o parte dintre sticlele pregatite au parut sa fie gata inainte de vreme. Insa drojdia incepuse sa consume zaharul, proces care a produs dioxid de carbon, care a ramas in sticla.Rezultatul a fost prima sticla de vin spumant. Legenda spune ca, manat de curiozitate, Dom Perignon a gustat bautura cu textura neobisnuita, moment in care a avut parte de cea mai placuta surpriza din viata sa. In acest context, se spune ca a rostit faimoasa fraza: „Pot sa gust stelele!”Desi oricine poate produce vin spumant, nu oriunde se poate face sampanie, prosecco sau cava. Explicatia consta in faptul ca aceste denumiri sunt rezervate doar pentru anumite regiuni din lume. De exemplu, legislatia prevede ca singurul loc din lume in care se poate obtine sampania este regiunea franceza Champagne. De asemenea, prosecco este un spumant italian care se poate produce doar in regiunile Veneto si Friuli Venezia Giulia. De altfel, reteta sa presupune utilizarea soiului de struguri Glera in proportie de minimum 85%. Pentru a fi sigur ca alegi un produs premium, opteaza pentru sticlele a caror eticheta includ mentiunea DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita).Acestea fiind zise, trebuie sa stii ca exista numerosi producatori de vin spumant de calitate atat din Romania, cat si din Republica Moldova. Pentru a avea la dispozitie o gama diversa de produse, acceseaza cu incredere platforma online a magazinului BeiCeVrei, unde vei descoperi toate bauturile alcoolice pe care ti le doresti!In general, cand te gandesti la orice sortiment de vin spumant, iti imaginezi ca il savurezi dintr-un pahar flute. Extrem de populare, acestea sunt o inventie destul de moderna, menita sa pastreze bulele intacte si sa acorde un plus de eleganta unei bauturi rafinate. Cu toate acestea, in momentul de fata, astfel de pahare au ajuns sa se demodeze.Profesionistii stiu ca, pentru a te bucura la maximum de aromele care insotesc aceasta bautura selecta, ai nevoie de un pahar cu o deschidere mai mare. Cele mai indicate sunt cele folosite pentru vinul rosu sau cele vintage. Chiar daca acestea nu pastreaza bulele pentru o perioada indelungata, ele iti vor permite sa simti mirosul si aroma unui spumant de exceptie!