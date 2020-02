Viroza contagioasa si in randul patrupedelor in aceasta iarna!

Ce se cauta in prezent in materie de dresaj canin, ce e pe primul loc in topul preferintelor stapanilor de caini? Pe primul loc ramane dresajul de diciplina elementara, urmat imediat de antrenametul de protectie personala.Detinatorii de catei isi doresc cel mai des ca acestia sa fie ascultatori, sa nu ii tragă in lesa, sa nu manance de pe jos si sa nu isi faca nevoile pe unde apuca. Usor de spus in cateva cuvinte, insa toate acestea constituie dresajul de disciplina elementara, care necesita ceva exercitii pana la atingerea rezultatelor.Le sunt devotati pana in ultima clipa – (vezi cazul Cristinei Topescu)? Toti stim ca patrupezii canini sunt cei mai buni prieteni ai omului. Insa ei ofera ceva mai mult de atat. Cainii sunt capabili sa isi iubeasca stapanul intr-o maniera aparte. Atasamentul lor nu se rezuma doar la a da din coada cand ai sosit acasa sau la a te linge de bucurie. Acestia pot ajunge pana la a refuza sa se alimenteze daca stapanul lipseste. Au fost cazuri in care cainele a decedat la scurt timp dupe ce stapanul lui a trecut in nefiinta. In alte cazuri, cainii au murit fiind diagnosticati cu aceeasi boala de care suferise/decedase stapanul. Cel mai des, cainii refuza sa se mai alimenteze daca isi pierd stapanul. Legat de câinii Cristinei Topescu... A fost un subiect controversat si as vrea părerea unui specialist: unii au susținut ca acei câini găsiți alături de cadavru ar fi trebuit sa facă gălăgie in lipsa mâncării și a apei, altii au spus chiar ca acestia ar fi trebuie sa se mănânce intre ei dupa atatea zile fara hrana/apa.Cainii pot suporta sa traiasca fara mancare chiar si 10 zile. In schimb, fara apa mai greu. Deshidratarea se accentueaza si in functie de temperatura in care cainele sta. Odata tinuti in casa la o temperatura ridicata, deshidratarea este mai rapida. Eu cred ca acei caini au murit efectiv de tristete. Este foarte probabil sa fi renuntat chiar ei sa se alimenteze cand au concluzionat ca stapana lor nu mai traieste. Si spun asta pentru ca atasamentul cainilor adoptati fata de stapan este mult mai pronuntat decat cel pe care il au cainii de rasa cumparati.Ultima tendinta este sa invatam cainele sa ne ajute la cumparaturi - sa ne care o plasa cu alimente si sa ne astepte in fata magazinului pana terminam shopping-ul. Niciodata nu am avut o cerere mai ridicata pentru acest tip de dresaj ca in prima luna a lui 2020! Care sunt cele mai frecvente boli la caini in acest sezon? In iarna 2019-2020 am intalnit cele mai multe cazuri in care cainii au fost foarte raciti. Tuse, febra, vomă sunt doar cateva dintre simptomele manifestate de cainii raciti. Cred ca mai mult de jumatate dinre elevii mei au fost raciti. Am fost mirat cand am aflat ca a fost o viroza contagioasa. Tratamentele au fost pe baza de pastile, injectii si chiar sirop de tuse.In sezonul rece e bine sa avem grija sa nu bea apa rece din castron. Exista castroane care mentin apa la o temperatura potrivita, pentru a putea fi consumata in siguranta de catre patruped. Foarte important este sa nu tinem catelul in temperaturi scazute. Spun asta nu doar pentru a evita posibile boli respiratorii, dar si pentru ca astfel exista posibilitatea ca patrupedul sa isi manifeste nemultumirea prin a deveni distrugator sau chiar agresiv.