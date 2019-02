Vrei sa apelezi la serviciile de inchirieri masini? Iata diferentele dintre transmisia automata si cea manuala!

Modelele auto cu transmisie automata intotdeauna au fost considerate superioare la capitolul “confort”, insa multi producatori ofera in prezent aceasta dotare pentru majoritatea modelelor pe care le fabrica, inclusiv cele din clasele mici. Daca vrei sa stii ce sa alegi data viitoare cand apelezi la serviciile de inchirieri masini sau doresti sa te informezi complet in vederea unei achizitii auto, in randurile de mai jos vei gasi diferentele dintre autoturismele cu transmisie manuala si cele cu transmisie automata.- pret redus: cutia manuala face parte din echiparea standard a celor mai multe modele, astfel incat nu va trebui sa platesti in plus la achizitia unui astfel de automobil. In ofertele de, pe de alta parte, preturile sunt de cele mai multe ori aceleasi;- consum redus de combustibil: e adevarat ca modelele cu transmisie manuala ofera un consum mai mic decat cele automate, insa noile tehnologii deja apropie foarte mult specificatiile de consum ale celor doua variante;- costuri mici de intretinere: o cutie de viteze manuala se poate repara sau inlocui la un pret mult mai mic decat una automata.- ambreiajul: folosirea frecventa si necorespunzatoare a pedalei de ambreiaj va determina uzarea rapida a angrenajului, in special daca autoturismul este folosit de mai multe persoane. In acest caz, schimbarea kit-ului de ambreiaj va necesita o suma considerabila. In cazul serviciilor de inchirieri masini, insa, nu va trebui sa-ti faci griji din acest punct de vedere;- confortul: masinile cu transmisie manuala te vor obliga sa tii permanent o mana pe schimbatorul de viteze, mai ales in conditiile de trafic aglomerat din marile orase ale tarii. In plus, va trebui sa calci foarte des pedala de ambreiaj, fapt ce va duce la scaderea gradului de confort resimtit pe durata calatoriei.Cutia de viteze automata influenteaza foarte mult confortul de la volan, iar transmisia automata din echiparea modelelor noi (prezente in ofertele de inchirieri masini) poate fi foarte eficienta, economica si performanta. Iata, asadar, avantajele de care te poti bucura atunci cand folosesti o masina cu aceasta dotare:- siguranta si confort: poti tine ambele maini pe volan, ceea ce inseamna ca siguranta si confortul din timpul calatoriei vor fi sporite. Controlul asupra masinii este mai bun, iar timpul de reactie este redus, conducand la o experienta de drum mai placuta;- simplu de utilizat: chiar daca nu ai mai condus pana acum un model automat, te vei obisnui deosebit de repede, asadar poti alege cu incredere un autoturism cu aceasta dotare din oferta de inchirieri masini. Cand te urci la volan, nu trebuie decat sa selectezi pozitia “Drive” (D) si esti gata de plecare;- oprirea motorului in mers: foarte multi incepatori se confrunta cu oprirea accidentala a motorului la plecarea de la semafor, insa acest scenariu nu este posibil cu o cutie de viteze automata. Aceeasi situatie este si la plecarea din rampa, unde nu mai esti nevoit sa gasesti echilibrul perfect intre acceleratie si ambreiaj;- consum redus de carburant: daca in trecut era un fapt recunoscut ca autoturismele cu transmisie automata consuma mult peste cele manuale, tehnologia de azi ofera un consum foarte redus, mai ales in cazul cutiilor automate cu dublu ambreiaj (regasite in multe din ofertele de inchirieri masini).- costuri mai mari de intretinere: cutiile automate sunt angrenaje foarte complexe, astfel incat reparatiile sau inlocuirea vor necesita sume importante. Cu toate acestea, in cazul in care vehiculul iti este pus la dispozitie de o firma de inchirieri masini, aceasta grija dispare;- performante mai mici: la compararea aceleiasi motorizari si aceluiasi model de masina, performantele variantei automate vor fi sub cele ale cutiei manuale. Dat fiind faptul ca trecerea intr-o treapta superioara se face cu o mica intarziere la modelele automate, raspunsul pedalei de acceleratie va prelua mica intarziere.Ambele echipari au avantajele si dezavantajele lor, insa trebuie sa faci o alegere in functie de traseele pe care le parcurgi cel mai des si stilul de condus pe care il ai. Daca vrei sa beneficiezi de cel mai mic consum posibil, probabil vei alege varianta manuala, insa daca doresti confort in oras si la drum lung, vei inclina catre o cutie de viteze automata. Este bine de stiut, insa, ca daca apelezi la o firma de inchirieri masini pentru a conduce o varianta automata, cele mai multe dezavantaje vor fi suportate de respectiva companie, precum costurile de intretinere, pretul ridicat de achizitie si altele.In cazul in care vrei sa iti cumperi o masina si nu ai luat inca hotararea cu privire la tipul de transmisie, poti face un “test drive” rezervand un model automat din oferta de inchirieri masini. Dupa o saptamana prin oras sau un week-end la munte, sigur vei sti ce tip de masina ti se potriveste. Daca vrei sa incerci aceasta solutie, FocusRent iti pune la dispozitie Opel Corsa si Hyundai Santa Fe dotate cu transmisie automata, pe langa numeroase beneficii si optiuni in cadrul unei oferte complete de inchirieri masini in Bucuresti, Otopeni si Cluj.