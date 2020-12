Vrei sa iti permiti orice lux? Fii model de videochat la Studio20 ca toate celelalte tinere!

Orice femeie viseaza, la un moment dat, sa aiba tot ce isi doreste si sa se poata bucura, inca de la o varsta frageda, de frumusetile pe care le ofera viata. In timp ce unele femei se multumesc cu putin, altele simt ca pot mai mult, tocmai de aceea aleg sa devina modele de videochat la Studio20.ro.Daca si tu te-ai plictisit de un job banal, in care fie nu castigi suficient, fie nu iti sunt recunoscute calitatile si munca pe care o depui zi de zi, ce zici de o schimbare in viata ta? Nu te gandi la cariera de model ca la un compromis, ci dimpotriva, priveste o astfel de oportunitate ca pe cea mai frumoasa experienta pe care ai putea sa o traiesti vreodata.Fetele care fac dejala Studio20.ro sunt extrem de multumite de munca lor si de castigurile aferente si iti spun totul despre cum e sa lucrezi intr-un studio de top din industrie:"La inceput, nu aveam deloc incredere in mine, nu stiam cum sa ma comport in fata camerei, ce subiecte sa abordez si cum sa ma prezint. Dupa un timp, insa, lucrurile s-au schimbat in bine, am inceput sa privesc videochatul cu alti ochi, astfel ca am devenit mai sigura, mai impunatoare. M-au ajutat mult cursurile gratuite sustinute de traineri, mi-au schimbat optica.""Nu e usor sa lucrezi intr-un studio de videochat, dar daca iti doresti sa castigi chiar si 10.000 de dolari pe luna, aici e un loc ideal pentru a evolua. Imi amintesc ca am avut un soc atunci cand mi-am vazut contul bancar in primele trei luni. Stiam ca sunt incepatoare, tocmai de asta nu ma asteptam la castiguri uriase. Se pare ca norocul a fost de partea mea si am reusit sa ma fac placuta usor, dar am si muncit pentru fiecare ban in parte. Turele de noapte sunt preferatele mele.""Jobul de model online e cu totul diferit astazi fata de ce era acum 10 ani. Acum poti sa faci videochat non-adult, adica poti sa alegi sa lucrezi cu hainele pe tine, fara sa iti fie teama ca nu vei fi acceptata de cei cu care vorbesti. E mult mai simplu sa faci bani, daca esti isteata si ai carisma. Eu mi-am dat seama de aceste ponturi inca din primele zile, tocmai de asta am acum o masina pe care o ador si un apartament in centrul Capitalei.""Mi-am dorit intotdeauna sa imi pot permite orice, sa traiesc in lux, ca o printesa. Visul mi s-a indeplinit cand am venit sa lucrez la Studio20.ro. Acum nu mai astept niciun print pe cal alb care sa ma faca sa ma simt ca o regina. Am tot ce vreau, sunt independenta financiar si imi conduc viata dupa bunul plac. Sunt o femeie de cariera, iar asta poate face orice tanara care vrea sa munceasca si sa se desprinda de familie sau de iubit. Fetelor, e o sansa unica!"Asadar, tu inca mai stai pe ganduri sau ai decis ca e timpul de o schimbare? Alege sa iti incepi cariera la Studio20.ro si vei avea un viitor stralucit in fata!